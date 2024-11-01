Los modelos de Alemania y Austria o cómo un billete único bien diseñado puede transformar la movilidad

¿Te imaginas viajar por todas las redes de cercanías, trenes de media distancia y autobuses de titularidad estatal por toda España con una única tarjeta? A partir de enero será una realidad, según ha anunciado este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. A falta de conocer más detalles, este abono único costará 60 euros mensuales –30 euros para los menores de 26 años– y estará disponible a partir de la segunda quincena del próximo año.
| etiquetas: movilidad , transporte público , billete único
Pero es curioso como ni ABC, ni el mundo, ni La Razón, ni antena 3, ni La Cope.... hacen eco de una noticia de tanto calado.
No sé, tal vez soy un poco suspicaz.
Somos una democracia con la resistencia de un palillo de dientes gobernado por corruptos nacionalistas. Un plan sin fisuras
nachoManuel