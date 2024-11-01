·
4
meneos
10
clics
El mito de la falta de suelo se cae: España tiene espacio para 500.000 viviendas que siguen sin construirse
Un estudio del Ministerio de Vivienda revela que el suelo urbanizado permitiría edificar medio millón de casas que hoy siguen bloqueadas
|
etiquetas
:
vivienda
,
españa
relacionadas
#1
NPCMeneaMePersigue
Por eso repiten los bots nazis "hay que construir mas" porque no van a construir mas y así te crees que solucionado
Lo que hay que hacer es quejarse del tiempo en redes, mal tiempo siempre, calor insoportable, donde voy en verano que no haga el calor que hacen en España? y reducimos la demanda y bajamos preciosP
Ya podéis proceder a insultarme y atacarme porque tengo razon
0
K
19
#2
alfre2
Venga, vamos, 500.000 más!! A TOOOOOPEEEEEEE!!!!
0
K
12
#3
Enésimo_strike
No tiene ningún sentido lo que se dice en este envío.
Y si es por la supuesta falta de rentabilidad cabría preguntarse por qué es así, porque los precios están en máximos. Yo no me lo creo.
0
K
11
#5
placeres
*
Hay suelo urbanizado, pero en la quinta puñeta, sin servicios cerca.
Hay suelo urbanizado que el dueño mantiene paralizado porque está a la espera de construirse su casa en un futuro.
Otros, viendo cómo está subiendo el valor del suelo-vivienda, lo dejan congelado pagando una miseria de mantenimiento como inversión.
Lo de echar la culpa al gran promotor me suena a cuerno quemado. Toda empresa quiere asegurarse su negocio a medio plazo; si construyes todo de golpe, primero tienes que ampliar…
» ver todo el comentario
0
K
11
#4
nach_et
No creo que sea "porque tienes razón" (que es bastante discutible con esos argumentos simplistas y pueriles que lanzas), sino más bien por tu erre que erre en tus comentarios, que se hacen ya cansinos tanta conspiración
0
K
7
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
