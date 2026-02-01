edición general
5 meneos
30 clics
La mitad de la población española confiesa odiar a alguna persona o colectivo

La mitad de la población española confiesa odiar a alguna persona o colectivo

El bloque progresista concentra el odio principalmente en figuras y estructuras de poder. La derecha dirige su odio tanto hacia colectivos vulnerables como menas y personas LGBTI como contra líderes políticos

| etiquetas: odio , españa , encuesta
4 1 1 K 45 actualidad
16 comentarios
4 1 1 K 45 actualidad
#1 Kuruñes3.0
La otra mitad miente.
3 K 38
#4 Forestalx
#1 La otra mitad es la odiada.
3 K 51
#9 Barriales
#4 y odia a los que les odian a ellos.
0 K 6
#11 Nouveau *
#9 #1 hay incluso el que se odia el mismo.
0 K 10
#15 Barriales
#11 y odia al resto.
1 K 16
#6 Nouveau
#1 en meneame hay mayoritariamente odio declarado hacia los rentistas, los de derechas y los empresarios y el que no lo reconozca miente.
0 K 10
Solinvictus #8 Solinvictus
#6 exacto y orgulloso de odiarlos.
0 K 7
#14 Nouveau
#8 eso es una declaración de incitación al odio. Los strike para ciertos colectivos ya tal. :troll:
0 K 10
#16 tierramar *
Qué bobada!! Uno de los sentimientos universales del ser humano es el odio; y no queda más remedio que ponerlo en alguien o algo. Lo inteligente es usar ese sentimiento contra el que te perjudica (los ricos-riqisimos; los globlalistas) no contra los tuyos: hombres y mujeres trabajadores y clase media. Los medios oficiales, controlados por los poderosos, han conseguido trasladar el enfado de la población hacie los ricos-riquísimos y poderosos, en una pelea entre mujeres y hombres
0 K 12
#7 Guil
Cuánta gente odia al perro?
0 K 12
Enésimo_strike #2 Enésimo_strike
Yo creo que del amor al odio hay medio paso, y que #0 ama a IDA, o está a medio paso.
0 K 11
hazardum #12 hazardum
Las redes sociales es el estercolero donde todo el mundo desfoga sus frustraciones y odios, y da igual lo que digas o hagas, habrá gente que te odie por lo que sea. Alguien sube un video, hay 4 imbéciles diciéndole algo, alguien sube un mensaje, también, y así con todo.
0 K 8
#3 Febrero2027
Como mínimo se odia a los catalanes. Y luego ya a elección
0 K 6
Atusateelpelo #5 Atusateelpelo
#3
"España ens roba"
0 K 18
#10 morefeo
#3 Yo creo que los ciclistas son un poco más odiados.
2 K 26

menéame