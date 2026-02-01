·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8627
clics
Mapa de densidad de población de la UE [ENG]
9322
clics
Franceses en su línea… xd
7873
clics
Hace 16 años un estudiante de Barcelona buscaba una forma fácil de editar PDFs. La web que creó es una de las más vistas de internet
6306
clics
Resultados Elecciones Aragón 2026 | Votos, escaños y mayorías
6632
clics
Se revela la foto secreta de Epstein de una cena «salvaje» con titanes de la tecnología como Musk o Zuckerberg (Eng)
más votadas
472
Las supervivientes de Epstein publican un anuncio el domingo del Super Bowl pidiendo a la fiscal general Pam Bondi que revele la verdad. [ENG]
651
Trump acusado de estar implicado en la muerte de Epstein en un explosivo correo electrónico enviado al FBI, según revelan los documentos (Eng)
444
El PP de Ayuso activa la maquinaria mediática para desacreditar a la denunciante del caso Móstoles
446
El socialista António José Seguro derrota en las elecciones presidenciales de Portugal al populista André Ventura
373
Francesca Albanese: “Las democracias liberales se dirigen hacia el modelo israelí, con vigilancia, control y exclusión"
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
5
meneos
30
clics
La mitad de la población española confiesa odiar a alguna persona o colectivo
El bloque progresista concentra el odio principalmente en figuras y estructuras de poder. La derecha dirige su odio tanto hacia colectivos vulnerables como menas y personas LGBTI como contra líderes políticos
|
etiquetas
:
odio
,
españa
,
encuesta
4
1
1
K
45
actualidad
16 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
4
1
1
K
45
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Kuruñes3.0
La otra mitad miente.
3
K
38
#4
Forestalx
#1
La otra mitad es la odiada.
3
K
51
#9
Barriales
#4
y odia a los que les odian a ellos.
0
K
6
#11
Nouveau
*
#9
#1
hay incluso el que se odia el mismo.
0
K
10
#15
Barriales
#11
y odia al resto.
1
K
16
#6
Nouveau
#1
en meneame hay mayoritariamente odio declarado hacia los rentistas, los de derechas y los empresarios y el que no lo reconozca miente.
0
K
10
#8
Solinvictus
#6
exacto y orgulloso de odiarlos.
0
K
7
#14
Nouveau
#8
eso es una declaración de incitación al odio. Los strike para ciertos colectivos ya tal.
0
K
10
#16
tierramar
*
Qué bobada!! Uno de los sentimientos universales del ser humano es el odio; y no queda más remedio que ponerlo en alguien o algo. Lo inteligente es usar ese sentimiento contra el que te perjudica
(los ricos-riqisimos; los globlalistas)
no contra los tuyos:
hombres y mujeres
trabajadores y clase media. Los medios oficiales, controlados por los poderosos, han conseguido trasladar el enfado de la población hacie los ricos-riquísimos y poderosos, en una pelea entre mujeres y hombres
0
K
12
#7
Guil
Cuánta gente odia al perro?
0
K
12
#13
ombresaco
Odio a la gente
youtu.be/bSjGQBsAp2A?si=3lgLoPepknQgU17_
0
K
11
#2
Enésimo_strike
Yo creo que del amor al odio hay medio paso, y que
#0
ama a IDA, o está a medio paso.
0
K
11
#12
hazardum
Las redes sociales es el estercolero donde todo el mundo desfoga sus frustraciones y odios, y da igual lo que digas o hagas, habrá gente que te odie por lo que sea. Alguien sube un video, hay 4 imbéciles diciéndole algo, alguien sube un mensaje, también, y así con todo.
0
K
8
#3
Febrero2027
Como mínimo se odia a los catalanes. Y luego ya a elección
0
K
6
#5
Atusateelpelo
#3
"España ens roba"
0
K
18
#10
morefeo
#3
Yo creo que los ciclistas son un poco más odiados.
2
K
26
Ver toda la conversación (
16
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
youtu.be/bSjGQBsAp2A?si=3lgLoPepknQgU17_
"España ens roba"