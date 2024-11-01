edición general
Misterio bajo tierra: científicos hallan túneles prehistóricos que no serían obra humana ni geológica

Investigaciones geológicas y paleontológicas apuntan a grandes mamíferos del Pleistoceno como responsables de estas estructuras subterráneas.

cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Topos....digo ALIENS!!!
johel #4 johel *
#1 Truchas de arena.
#2 Alcalino
#1 te me has adelantado :tinfoil:
DayOfTheTentacle #3 DayOfTheTentacle
#2 y a mi... xD
eldet #5 eldet
iba a decir que parece hecho por IA. Y en efecto, lo pone en el pie de foto.
#6 txepel
Prompt: hazme una imagen fotorealista de unos túneles subterráneos PERO que el conjunto se parezca de alguna manera al pato Donald.
Malinke #7 Malinke
Si es una imagen de referencia realizada por IA no es una foto.
MoñecoTeDrapo #8 MoñecoTeDrapo
¡Morlocks!
drocab2012 #9 drocab2012
O los hombres verdes o los arcángeles negros, una de dos...
Pacman #10 Pacman
Perezosos gigantes.
kinnikuman #11 kinnikuman
La madre del topo
c0re #12 c0re
Los Fraggles.
