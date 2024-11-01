·
7
149
clics
149
clics
Misterio bajo tierra: científicos hallan túneles prehistóricos que no serían obra humana ni geológica
Investigaciones geológicas y paleontológicas apuntan a grandes mamíferos del Pleistoceno como responsables de estas estructuras subterráneas.
etiquetas
animales
túneles
prehistoricos
#1
cenutrios_unidos
Topos....digo ALIENS!!!
1
K
22
#4
johel
*
#1
Truchas de arena.
0
K
11
#2
Alcalino
#1
te me has adelantado
0
K
9
#3
DayOfTheTentacle
#2
y a mi...
0
K
8
#5
eldet
iba a decir que parece hecho por IA. Y en efecto, lo pone en el pie de foto.
0
K
7
#6
txepel
Prompt: hazme una imagen fotorealista de unos túneles subterráneos PERO que el conjunto se parezca de alguna manera al pato Donald.
2
K
23
#7
Malinke
Si es una imagen de referencia realizada por IA no es una foto.
0
K
11
#8
MoñecoTeDrapo
¡Morlocks!
1
K
21
#9
drocab2012
O los hombres verdes o los arcángeles negros, una de dos...
0
K
6
#10
Pacman
Perezosos gigantes.
0
K
11
#11
kinnikuman
La madre del topo
1
K
14
#12
c0re
Los Fraggles.
1
K
16
