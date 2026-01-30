·
9175
clics
Así es la "anti-Ibiza" que arrasa en Europa: vuelos por 21 euros, discotecas abiertas 24 horas y copas a precio de supermercado
7103
clics
Llego la censura "buena" a MNM
5884
clics
Estos son los españoles que aparecen en los papeles de Epstein más allá de Aznar
6042
clics
Los impactos más altos del mundo": AEMET teme un escenario de lluvias catastrófico con media península saturada
8233
clics
Uno de los juguetes más populares en China es un caballo triste de peluche al que la fábrica ha cosido accidentalmente la sonrisa al revés por error [ENG]
10
meneos
35
clics
La misión imposible de coger cita en el padrón de Madrid: «Hay un bot marroquí que coge todas y las revende»
Decenas de personas están afectadas y recurren a la reventa para poder hacer sus gestiones
padrón
,
madrid
,
mafia
actualidad
19 comentarios
#6
Gry
Todas las citas deberían ser nominativas y pedirse con certificado o Cl@ve, así se acababa con la reventa.
Quienes no tengan certificados (pocos porque hacen falta para un montón de cosas hoy en día) deberían poder ir sin cita y coger número.
1
K
32
#11
angeloso
#6
Es que es algo tan evidente que duele.
0
K
10
#13
Gry
#11
y es un problema que ya tiene más de una década, según como busques hasta te salen primero servicios de reventa que los oficiales para renovar DNI y cosas por el estilo. Sigue pasando por pura desidia de las administraciones.
0
K
19
#16
PerritaPiloto
#8
#5
Las revenden en los locutorios y las piden a nombre de clientes del locutorio.
#6
Para pedir una cita no hace falta un certificado, de momento.
0
K
8
#17
eltxoa
#6
para algo como pedir cita podría bastar con un teléfono móvil. Código sms para validar, y ese móvil ya no puede pedir más citas salvo que de de baja la anterior.
1
K
31
#5
jonolulu
*
Por cierto, lo que dice el titular lo afirma un tuitero anónimo. Y ya con el combo del medio que lo publica... Así que esa credibilidad tiene
1
K
25
#8
Deviance
#5
A mí tb me huele a invent bastante.
0
K
10
#1
jonolulu
Algo que en otros ayuntamientos es un simple trámite telemático, en Madrid hace falta cita
1
K
23
#2
paco_camps_2011
*
#1
Me suena que en Madrid se puede hacer telemáticamente.
0
K
10
#4
obmultimedia
#1
Para pedir copia del padron se puede hace telematicamente, si es para darte de alta en muchos sitios es presencial si o si.
1
K
20
#7
jonolulu
#4
Mi experiencia en dos ciudades es que con el DNIe haces todo
0
K
15
#9
obmultimedia
#7
No todo el mundo tiene lector para el DNI.
1
K
23
#10
jonolulu
#9
Esa es otra historia totalmente diferente. De todos modos muchos teléfonos tienen ya NFC que sirve de lector
1
K
34
#18
eltxoa
#9
Ni conocimiento para gestionarlo. Hasta para mí se me hace complicado, más cuando lo usas muy de vez en cuando.
1
K
23
#19
kyle
*
#7
no:
sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.62876cb64654a55e2dbd7003a
“Padrón Municipal. Alta y cambio de domicilio en Padrón“
Cómo realizar el trámite
Si se opta por la tramitación en línea, deberá esperar a que el procedimiento se resuelva por esta vía. En ningún caso podrá completarse de forma presencial en una oficina de atención a la ciudadanía.
En…
» ver todo el comentario
0
K
6
#3
Connect
Osea que muy pstrorotss pero el ayuntamiento de Madrid permite que unos marroquíes se forren. Pero no era que la riqueza para los españoles? Anda que vaya cara
0
K
14
#12
okeil
¿Seguro que es un bot marroquí?, ¿No sera quirón o similar?
0
K
10
#15
Nasser
Es otra "mierda" de El Debate
0
K
7
#14
Nasser
Es otra "mierda" de El Debate
0
K
7
