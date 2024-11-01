Mis auriculares me han enseñado algo incómodo: el silencio ya no es un derecho, es un privilegio

Barrios con obras perpetuas, ambulancias de paso y contenedores de vidrio vaciándose a la una de la mañana. El silencio se ha convertido en lujo: huir del ruido es cada vez más una elección consciente que cuesta dinero de una u otra forma. El estatus ya no se exhibe con coches ruidosos ni relojes que tintinean. Se exhibe, o mejor dicho, se oculta, con silencio. Vivir sin ser interrumpido, sin vibraciones, sin voces ajenas atravesando paredes demasiado finas. Poder cerrar el mundo cuando te apetece.
Ya empezaba a pensar que era yo el raro por pensar que tal vez el que hace ruido es quien debería adaptarse, y no al revés
Yo no tengo problema desde que compré mis sistema con subwoofer portable: www.youtube.com/shorts/B10g4gq062s
Cientos, probablemente miles, de motos en zona peatonal haciendo sonar los tubos de escape.
Niños, personas mayores, gente con enfermedades a las que les afecta el ruido, mascotas y fauna urbana acorralados.
Luego harán el día de la movilidad sostenible y te pedirán que dejes es día el coche en casa.