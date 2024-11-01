edición general
Mis auriculares me han enseñado algo incómodo: el silencio ya no es un derecho, es un privilegio

Barrios con obras perpetuas, ambulancias de paso y contenedores de vidrio vaciándose a la una de la mañana. El silencio se ha convertido en lujo: huir del ruido es cada vez más una elección consciente que cuesta dinero de una u otra forma. El estatus ya no se exhibe con coches ruidosos ni relojes que tintinean. Se exhibe, o mejor dicho, se oculta, con silencio. Vivir sin ser interrumpido, sin vibraciones, sin voces ajenas atravesando paredes demasiado finas. Poder cerrar el mundo cuando te apetece.

| etiquetas: auriculares , ruido , silencio , contaminación acústica
#1 asgard_gainsborough
Aunque el artículo parece publicidad encubierta de los ipods, estoy muy de acuerdo con el tema del ruido. Estoy hasta los huevos de tener que soportar ruidos por todos lados y ser tildado como "especialito" porque vivimos en sociedad y hay que aguantar los ruidos. Vale, hay ruidos que están ahí, pero parece que hemos llegado al punto en que quien hace ruidos innecesarios (tener el movil viendo tiktoks en el metro) es quien tiene todo el derecho del mundo, y el resto de pasajeros quienes se tienen que joder, porque oye, que vivimos en una sociedad y hay que adaptarse.
Ya empezaba a pensar que era yo el raro por pensar que tal vez el que hace ruido es quien debería adaptarse, y no al revés
carakola #4 carakola
#1 Encubierta, encubierta... Es bastante descarada.
carakola #2 carakola
No ve yo que escapes del rido con una mierda de Ipods por mucha cancelación de ruido que lleven. Buena suerte con las vibraciones de las que se queja el artículo. Si no es tan difícil. En sitios cerrados, auriculares cerrados y por la calle auriculares abiertos.
:troll: Yo no tengo problema desde que compré mis sistema con subwoofer portable: www.youtube.com/shorts/B10g4gq062s
perrico #3 perrico *
Ayer hubo en mi pueblo una concentración de papás Noel moteros en el centro de la ciudad.
Cientos, probablemente miles, de motos en zona peatonal haciendo sonar los tubos de escape.
Niños, personas mayores, gente con enfermedades a las que les afecta el ruido, mascotas y fauna urbana acorralados.
Luego harán el día de la movilidad sostenible y te pedirán que dejes es día el coche en casa.
