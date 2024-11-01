Mis auriculares me han enseñado algo incómodo: el silencio ya no es un derecho, es un privilegio

Barrios con obras perpetuas, ambulancias de paso y contenedores de vidrio vaciándose a la una de la mañana. El silencio se ha convertido en lujo: huir del ruido es cada vez más una elección consciente que cuesta dinero de una u otra forma. El estatus ya no se exhibe con coches ruidosos ni relojes que tintinean. Se exhibe, o mejor dicho, se oculta, con silencio. Vivir sin ser interrumpido, sin vibraciones, sin voces ajenas atravesando paredes demasiado finas. Poder cerrar el mundo cuando te apetece.