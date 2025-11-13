edición general
Miles de personas en Italia firman para permitir que unos padres puedan vivir con su hija en medio del bosque [ITA]

14.000 personas han firmado ya a favor de que una niña pueda vivir con sus padres en medio del bosque de Palmoli (Chieti) sin agua ni electricidad. "Educar a los hijos con amor, respeto por la naturaleza y empatía es un ejemplo positivo. Su elección de vida debería ser respetada, no castigada." - dicen los que los apoyan.

Olepoint #5 Olepoint *
¡¡¡ Pero cómo se puede educar sin inculcar el consumismo !!! :troll:

¿ Cómo va a ser feliz esa niña si sus espectativas no van proceder de compararse con "las estrellas e influencers con coches de lujo " ?


Recomiendo ver la película: La niña de la selva -> www.filmaffinity.com/es/film543568.html Basada en hechos reales.

La mejor frase de la película es cuando la niña, criada con otros niños de una tribu en mitad del amazonas, y ya en la universidad de Alemania dice: "Vosotros, los alemanes, no vivís, vosotros funcionáis, yo sí vivía en la selva"
pazentrelosmundos #6 pazentrelosmundos
#5 me la apunto! Mil gracias :-*
pazentrelosmundos #3 pazentrelosmundos
En la foto, dentro de la casa se ve luz. Así que electricidad tienen, imagino que no tendrán mucha potencia, pero electricidad tienen.
Y agua más de lo mismo, no tendrán agua corriente pero la sacarán de algún sitio.

Los guajes que se crían así sin un flipe y de adultos son muy chachis.
MIrahigos #2 MIrahigos
Joder, pobre cría.
pazentrelosmundos #4 pazentrelosmundos
#2 no sabes lo que dices...
angelitoMagno #7 angelitoMagno
No se italiano, pero intentando leer la noticia entiendo que el problema es que no piensan escolarizarla.

Pues a ver, espero que se busquen algún otro modo de que la niña tenga contacto con niños de su edad.
Porque que vivas en el campo de una forma básica y en contacto con la naturaleza me parece genial.

Que una niña solo vaya a ver a sus padres como únicos humanos hasta, ¿qué edad?, pues ya me empieza a parecer que será un problema para ella a largo plazo.
alcama #1 alcama
Libertad
