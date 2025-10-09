edición general
Miles de mujeres protestan por el escándalo de las mamografías: “Moreno Bonilla fuera de Sevilla”

Miles de mujeres protestan por el escándalo de las mamografías: “Moreno Bonilla fuera de Sevilla”

Antes de que el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla (PP), saliera a decir, ya de noche, que había aceptado la dimisión de la consejera de Salud, Rocío Hernández, varios miles de personas, en su mayoría mujeres, se habían manifestado ante la sede principal del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en Sevilla. Tras meses de desconcierto y después de conocerse –adelantados por la SER– los «inadmisibles fallos» en el programa de cribado del cáncer de mama, las mujeres han exigido no ya la dimisión de la consejera, sino del propio presidente, a

TonyStark #1 TonyStark *
Pues el ABC me ha dicho que la culpa es de la Montero que la cagó en 2011 :wall: :palm:
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
#1 desde 2019 llevan al mando en la Comunidad. Esas excusas no valen
JuanCarVen #3 JuanCarVen
#2 Dicen que lo han solucionado con una dimisión, yo esperaba algo más como una indemnización a las víctimas de la negligencia.
TonyStark #5 TonyStark *
#2 es que ni el protocolo de 2011 ni el actual, contemplaba bajo ningún concepto no avisar o demorar los avisos. Esto es una cagada sin paliativos, seguramente por la falta de recursos humanos para afrontar la carga de trabajo, algo obvio cuando la solución que proponen ahora es aumentar los recursos.

Esto no se soluciona con la dimisión de la consejera, aquí pasa como en Valencia, es una cagada fruto de las políticas del PP en Andalucía, y el responsable es Bonilla aquí, como lo es Mazón allí.

El PP es muerte, con su gestión siempre muere gente a capazos. En Madrid, en Andalucía, en Valencia...
Deviance #7 Deviance
#1 Pero como se te ocurre leer "eso" ..... eres un temerario.
karakol #4 karakol
Hasta en esta santa casa lo estamos tratando como una pésima gestión del PP, otra y otra más, pero esto es gordísimo.

Podemos tener a miles de mujeres con diagnósticos erróneos en una enfermedad potencialmente mortal y a muchas más con la ansiedad de no saber que tienen o podrían tener.

Y los que se vienen también de cáncer de cérvix o colon.

www.meneame.net/story/temor-problemas-cancer-mama-andalucia-reproduzca
hazardum #9 hazardum
Quitar pasta de la sanidad publica es incompatible con que funcione bien, era solo cuestión de tiempo que pasaran cosas de este estilo.

Ellos intentan destruir la sanidad publica para que el negocio se lo lleven sus amigotes, saltándose la voluntad del pueblo de tener una sanidad publica competente.

El PP nunca jamás hará cosas buenas para nadie, solo para ellos mismos, sus familiares y amigos.
#6 roca
A ver si se nota en las próximas elecciones.
TonyStark #8 TonyStark
#6 los votos que salen del PP no van a la izquierda, van a VOX... igual que los votos que saldrán del pp en valencia, se irán a Camps y a Vox

O sea, vamos de guatemala a guatepeor
Alegremensajero #10 Alegremensajero
#8 En Andalucía sí hubo un trasvase de votos del PSOE al PP en su día. El caciquismo que había con Chaves, Griñán y Susana hartó a bastante gente.

Que no digo que esté bien, mal o regular, pero que ocurrir, ocurrió.
