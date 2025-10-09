Miles de mujeres protestan por el escándalo de las mamografías: “Moreno Bonilla fuera de Sevilla”

Antes de que el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla (PP), saliera a decir, ya de noche, que había aceptado la dimisión de la consejera de Salud, Rocío Hernández, varios miles de personas, en su mayoría mujeres, se habían manifestado ante la sede principal del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en Sevilla. Tras meses de desconcierto y después de conocerse –adelantados por la SER– los «inadmisibles fallos» en el programa de cribado del cáncer de mama, las mujeres han exigido no ya la dimisión de la consejera, sino del propio presidente, a
| etiquetas: mujeres , moreno bonilla , sanidad , pp
Esto no se soluciona con la dimisión de la consejera, aquí pasa como en Valencia, es una cagada fruto de las políticas del PP en Andalucía, y el responsable es Bonilla aquí, como lo es Mazón allí.
El PP es muerte, con su gestión siempre muere gente a capazos. En Madrid, en Andalucía, en Valencia...
Podemos tener a miles de mujeres con diagnósticos erróneos en una enfermedad potencialmente mortal y a muchas más con la ansiedad de no saber que tienen o podrían tener.
Y los que se vienen también de cáncer de cérvix o colon.
Ellos intentan destruir la sanidad publica para que el negocio se lo lleven sus amigotes, saltándose la voluntad del pueblo de tener una sanidad publica competente.
El PP nunca jamás hará cosas buenas para nadie, solo para ellos mismos, sus familiares y amigos.
O sea, vamos de guatemala a guatepeor
Que no digo que esté bien, mal o regular, pero que ocurrir, ocurrió.