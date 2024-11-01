·
Temor a que los problemas con el cáncer de mama en Andalucía se reproduzcan con el de colon y el de cérvix
Asociaciones de afectados por el cáncer de colon comienzan a contactar con Amama al observar que los resultados de sus cribados tardan meses en llegar.
etiquetas
cáncer
andalucía
pp
actualidad
