23
meneos
26
clics
Milei logra la mayor reforma laboral en 50 años: despidos más baratos y jornadas de hasta 12 horas diarias
El Gobierno argentino promete que la Ley de modernización laboral aumentará el trabajo formal. La oposición advierte que precariza las condiciones
milei
argentina
19
4
0
K
134
actualidad
35 comentarios
19
4
0
K
134
actualidad
#2
vvjacobo
Podemos llamar ya subnormales a los fachapobres o todavía tememos que se ofendan?
16
K
160
#33
oceanon3d
#2
A los argentinos yo desde luego no tengo dudas alguna ... y proximamente a los españoles que voten a Feijoo/el paguitas tampoco ...
0
K
8
#3
Pacman
El tema de las 12h hay que matizarlo:
Copio,
"En materia de jornada laboral, la ley habilita una mayor flexibilidad: se podrá ampliar la jornada diaria hasta 12 horas, siempre que se respeten los descansos mínimos de 12 horas entre turnos y los límites semanales. Además, se incorpora la posibilidad de bancos de horas y sistemas de compensación voluntarios, algo habitual en economías más flexibles pero hasta ahora muy limitado en Argentina. "
3
K
58
#4
tdgwho
#3
pues como aquí.
Que la gente se piensa que no hay trabajadores en España que hacen 12h seguidas, o incluso médicos haciendo guardias de 24h.
3
K
61
#8
Meinhard
#4
En Argentina la reforma de Milei convierte en legal y normal jornadas de hasta 12 horas y abarata estructuralmente el despido (período de prueba más largo, indemnización más baja y flexible, límites a la huelga, etc.).
En España también hay gente que hace 12 horas o médicos con guardias de 24, pero:
-La norma general sigue siendo 9 horas diarias y 40 semanales, con límites de horas extra y descansos estrictos.
-En España las guardias largas están muy acotadas y casi siempre ligadas a servicios esenciales, no son un “derecho general” del empresario a tenerte 24h trabajando.No es algo que se pueda extender alegremente a cualquier sector.
3
K
62
#22
Barney_77
#8
Y en Argentina la jornada semanal era de 48 horas, lo que ajusta ahora es que se puedan juntar hasta en 12 horas respetando las 48 totales
0
K
20
#34
tdgwho
#8
y que te hace pensar que la norma en argentina será de 8h, pero que se puede alargar "hasta" 12h?
0
K
10
#13
Pacman
#4
tengo conocidos en el sector seguridad y dicen que no les compensa trabajar menos de 12h y muchos libran solo 1 día
1
K
31
#19
Thornton
#13
Eso se llama explotación laboral. Sueldos de mierda que empujan al trabajador a trabajar muchas horas para conseguir un salario digno.
2
K
40
#5
DonNadieSoy
*
#3
"matiz importante" trabajas 12h, pero eh! que descansas las otras 12, no te quejes...
2
K
33
#7
satchafunkilus
*
#3
12 horas diarias, 48 semanales. El paraíso en la tierra.
CC:
#5
1
K
19
#15
El_dinero_no_es_de_nadie
#7
#9
Las 48 semanales ya existían, no las ha introducido la reforma.
1
K
33
#17
satchafunkilus
#15
nunca dije lo contrario
0
K
7
#23
Barney_77
#17
Pero tampoco lo dijiste
0
K
20
#11
jdmf
#5
Media jornada, de toda la vida
1
K
32
#6
KLKManin
#3
Cierto, lo de las 12 horas es habitual en el sector público español, no acabo de ver el escándalo.
2
K
38
#12
jdmf
#6
Se nota que no das un palo al agua.
0
K
14
#32
KLKManin
#12
jajja, tengo la vida laboral más larga que la polla de Mandingo. Y sin haber currado de funcionario.
0
K
7
#9
Thornton
#3
Ya, con u máximo de 48 horas semanales. Un poco excesivo ¿no?
0
K
20
#25
Barney_77
#9
Ese límite semanal ya existía, de tal forma que trabajabas 6 días a 8 horas al día.
0
K
20
#10
jdmf
#3
O sea, ¿Que no es peor que antes?
0
K
14
#14
Pacman
#10
Si lo llevan bien puede ser una mejora (si lo controlan)
Traduces esas 12h a días semanales y trabajas menos de 4 días
1
K
31
#18
detectordefalacias
#14
Jajajajajajajajajajaja... Espera, ¿Que lo dices en serio?
8x5 = 40
12x4 = 48
Un descanso de 12 horas entre turno y turno es compatible con trabajar los 4 días seguidos.
Después de tanta sangre derramada y tanta lucha obrera para conseguir el 8/8/8 vienen los herederos de esa lucha a vendernos que el 12/4/8 es una mejora...
Es lo que tienen los recortes de educación supongo...
Gente que no entiende que 48 > 40, que 16 > 12 o que regalar horas extra a la empresa a precio 0 significa que tú tiempo libre tiene exactamente ese valor.
En serio, iros a Argentina a trabajar. Defended ese modelo con vuestro cuerpo y dejad de venir aquí a intentar convencer al resto de que el cielo es verde.
1
K
23
#21
Pacman
#18
pero por que extrapolas historias?
Hablamos de Argentina, que lleva en la miseria décadas. Si estos movimientos pueden mejorar su calidad de vida pues bienvenido.
Lo de mear fuera del tiesto y decir que si aquí, que si en España... Lo estáis diciendo cuatro
0
K
18
#31
detectordefalacias
#21
Trabajar más horas al día, por menos dinero, con menos tiempo de descanso y menos protección contra la perdida del empleo.
Con menos servicios públicos, menos pensión y menos escudo social.
¿Que calidad de vida va a aumentar?¿La del trabajador?
Nuevamente, tira a Argentina a currar, que te están esperando con los brazos abiertos.
0
K
9
#26
Barney_77
#18
Lo que no entiendes tú es que el límite de 48 horas ya exista
0
K
20
#28
detectordefalacias
#26
Que si que si, el sueño en vida, tira a currar a Argentina. Te están esperando con las manos abiertas.
1
K
21
#29
jdmf
#14
se nota que tampoco das un palo al agua
0
K
14
#16
UserNotFound_164
#3
pero si lo combina con el banco de horas y el pago en especie, la cosa se pone peor.
Puedes trabajar 12h todas las navidades y acumular esas horas en el banco de horas. Pasadas las navidades el empresario te las compensa (no vengas a trabajar en horario/días de poca carga), hasta agotar el banco de horas, y así no ves un duro.
Y en caso de que quede alguna hora, te lo compensa con vales descuento de su negocio
Todo ventajas...para el empresario
0
K
7
#20
Barney_77
#3
Pero lo que queda en la memoria es lo de jornadas de 12 horas...
1
K
38
#24
Pacman
#20
Mal marketing Argentina VS marketing malo los interesados en que Argentina no mejore
0
K
18
#1
Quillotro
En cuanto los de verde lleguen a Moncloa...
3
K
41
#35
Asimismov
#1
ya llegaron los azules y ejecutaron una reforma laboral con la no renovación de los convenios colectivos; reducciones en las cotizaciones sociales; desapatacion de la hucha de las pensiones; reducción de las indemnizaciones por despido e 45 a 33 días de salario; desaparición de los salarios de "tramitación" y un largo etcéra
0
K
12
#27
Nasser
Yo en España a esa rata
la declararía "persona non grata".
(El verso me salió son querer)
0
K
12
#30
oceanon3d
*
"La reforma
también introduce la posibilidad de que el sueldo sea calculado mediante esquemas de rendimiento o productividad,
lo que se complementa con la dinámica del banco de horas al permitir una organización del trabajo más atada a objetivos que al cumplimiento de un horario rígido"
"introduce un mecanismo que permite a las empresas y empleados sustituir el pago tradicional de horas adicionales por la acumulación de tiempo libre compensatorio."
= Esto es lo que hay; o trabajas gratis hasta que te diga yo o a la puta calle.
Pura semántica; en resumen; a trabajar por un cuenco de arroz. Vuelve la esclavitud en pleno siglo XXI.
0
K
8
