Miguel Ángel Rodríguez insiste en su "intuición" y defiende que el novio de Ayuso "es un español que ha querido llegar a un acuerdo"

El jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, ha comparecido este martes como testigo ante el Tribunal Supremo en el segundo día del juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Lo hace después de haber admitido en su declaración durante la instrucción del caso que se inventó parte de su mensaje difundido en redes sociales para acusar a la Fiscalía de la filtración del correo sobre el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid