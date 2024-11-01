edición general
Miguel Ángel Gallardo dimitirá esta tarde tras el batacazo del PSOE en Extremadura

Miguel Ángel Gallardo dimitirá esta tarde tras el batacazo del PSOE en Extremadura

El todavía secretario general pacta con Ferraz una gestora y la fecha de un congreso extraordinario. La dirección provincial de Cáceres le exige que tampoco recoga el acta de diputado. Los socialistas obtuvieron este domingo el peor resultado de su historia en esa comunidad, pasando de 28 a 18 escaños, una caída del 45%.

cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Pa eso lo habian contratao y pa eso lo van a recolocar.
2 K 29
valandildeandunie #4 valandildeandunie *
Es que a quien se le ocurre presentar a un pan sin sal que parece lo que sale cuando le pides a Chatgpt que te haga Nobita de adulto y que le pase el filtro Estudio Ghibli
0 K 13
angelitoMagno #11 angelitoMagno
¿Pero va a renunciar al aforamiento o hará un Mazón?
0 K 13
#2 Mk22
¿ Y el aforamiento?
1 K 13
#6 LaMinaEnMiPuerta
#2 Pues dependerá si recoge el acta de diputado o no.
0 K 10
bigmat #7 bigmat
#2 Justo lo que iba a preguntar yo....¿dejará su acta y se des-aforará?
Me parece que se va a hacer un José Mota.....Ya si eso, Mañanaaaaaa!!!
0 K 7
#3 poxemita
Y con esa dimisión Sánchez ya habría asumido su responsabilidad en el batacazo.
0 K 12
plutanasio #8 plutanasio
#3 Y lo peor es lo que nos espera, porque Pedro va a sacar la metralleta mediática y nos va a estar bombardeando con la turra de aquí hasta el final.
0 K 16
Inutil #5 Inutil
Lo hacen dimitir, que no es lo mismo
0 K 9
Kmisetas #9 Kmisetas
La PSOE en Extremadura ha gobernado casi ininterrumpidamente desde 1983, más de cuatro décadas de poder absoluto para dejar la región a la cola en renta per cápita, empleo privado y tejido industrial. Ahora pierden el 45% de los escaños de golpe y lo llaman “reordenación orgánica”, que es como llamar ajuste contable a un saqueo. Gallardo dimite “pactando” con Ferraz, porque en esta organización nadie cae si no lo autoriza la cúpula.

Predican feminismo, ética y regeneración mientras encadenan…   » ver todo el comentario
0 K 6
Professor #10 Professor
Debemos destruir al PSOE hasta los cimientos, borrarlo de la política activa, reducirlo a un grupusculo sectario sin influencia alguna, como hicimos con Podemos. Quien pueda hacer, que haga.
0 K 6

