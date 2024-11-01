Mientras Ucrania envía negociadores y busca avanzar en conversaciones lideradas por EEUU, Rusia sigue golpeando infraestructura civil [ENG]

Rusia bombardeó Ucrania con más de 300 drones y misiles balísticos y de crucero en su último ataque nocturno contra la red eléctrica ucraniana, dijo el martes el presidente Volodímir Zelenski, mientras Moscú no daba ninguna señal pública de estar dispuesta a poner fin a la invasión de su vecino a corto plazo. El ataque dejó sin calefacción a más de 5.600 edificios de apartamentos en la capital, según el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko.