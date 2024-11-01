edición general
Ucrania ataca refinería rusa a más de 1500 km de la frontera

La planta petroquímica de Sterlitamak, en los montes Urales, resultó dañada por un bombardeo con drones. Kiev ha intensificado sus ataques con drones y misiles de largo alcance dentro del territorio ruso, impactando refinerías de petróleo, depósitos y centros logísticos que alimentan la maquinaria bélica del régimen de Moscú. En las últimas semanas ha golpeado también subestaciones eléctricas y otras infraestructuras del sector energético ruso en respuesta a la campaña de bombardeos contra centrales eléctricas ucranianas que comenzó en septiemb

AntiTankie #1 AntiTankie
Las lineas rojas, algun rusoplanista podra comentar sobre el asunto, mientras siguen pajeandose con la no conquista de otro pueblo arrasado
#3 tobruk1234
O sea que cuando Rusia ataca ciudades, que crees que mueren, civiles, y cuando ataca centros de energia, civiles. Asi que un ataque contra instalacion que no sea una base militar, lo normal es que mueran civiles. Y de todas formas la unica manera de que no mueran civiles es que rusia no hubiera atacado e invadido ucrania, asi que si son rusos los civiles que mueren no te hace gracia y si son ucranianos si.
Andreham #2 Andreham
Cualquier daño a objetivo de guerra es bienvenido. Ahí es donde duele, en el $$.

Ahora bien, si ha habido víctimas civiles que estaban allí trabajando, ya no me hace tanta gracia. La noticia dice que hubo un derrumbe y había cinco trabajadores, pero "no hubo víctimas", así que todos salimos ganando.
