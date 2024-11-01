Ucrania ataca refinería rusa a más de 1500 km de la frontera

La planta petroquímica de Sterlitamak, en los montes Urales, resultó dañada por un bombardeo con drones. Kiev ha intensificado sus ataques con drones y misiles de largo alcance dentro del territorio ruso, impactando refinerías de petróleo, depósitos y centros logísticos que alimentan la maquinaria bélica del régimen de Moscú. En las últimas semanas ha golpeado también subestaciones eléctricas y otras infraestructuras del sector energético ruso en respuesta a la campaña de bombardeos contra centrales eléctricas ucranianas que comenzó en septiemb
Ahora bien, si ha habido víctimas civiles que estaban allí trabajando, ya no me hace tanta gracia. La noticia dice que hubo un derrumbe y había cinco trabajadores, pero "no hubo víctimas", así que todos salimos ganando.