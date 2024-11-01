Un avión de pruebas láser ruso A-60, único en su tipo, destruido en un ataque ucraniano  

Las fuerzas ucranianas han llevado a cabo uno de sus ataques más profundos y técnicamente significativos de la guerra, atacando el aeródromo de Taganrog-Yuzhny y el complejo de aviación adyacente de Beriev en la región rusa de Rostov durante la noche del 24 al 25 de noviembre. Al mismo tiempo, se produjo un grave incendio en al menos un gran hangar del complejo Beriev, principal centro ruso de desarrollo y revisión de aeronaves para misiones especiales, como las flotas de alerta temprana aerotransportadas A-50 y A-100.
En los ultimos dias han salido varios videos de misiles antiaereos rusos que deberian ir a por objetivos aereos, yendo directamente a por objetivos civiles en tierra.
La humillación al régimen de Putin prosigue, y por lo qeu parece, va en aumento.
- USA pone los misiles
- USA identifica y marca los objetivos
- USA guia los misiles
- Ataque ucraniano
Lo mas reciente: llamarle a la rendicion de Ucrania se le va a llamar "acuerdo de paz".
