Un Mercedes W123 llega al millón de kilómetros, y su dueño lo celebra como debe ser: a 180 km/h

Un Mercedes W123, uno de los modelos más fiables de la historia, ha alcanzado el millón de kilómetros casi 50 años después de su lanzamiento. Su propietario celebró el momento circulando a 180 km/h, demostrando que el coche mantiene un rendimiento sorprendente pese a su edad. Presentado en 1975 y vendido desde 1976, el W123 consolidó la reputación de fiabilidad y calidad de Mercedes, gracias a motores como los diésel OM617 y OM616. Su durabilidad, ausencia de electrónica compleja y construcción robusta explican que aún hoy siga siendo una joya