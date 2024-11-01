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Un Mercedes W123 llega al millón de kilómetros, y su dueño lo celebra como debe ser: a 180 km/h

Un Mercedes W123, uno de los modelos más fiables de la historia, ha alcanzado el millón de kilómetros casi 50 años después de su lanzamiento. Su propietario celebró el momento circulando a 180 km/h, demostrando que el coche mantiene un rendimiento sorprendente pese a su edad. Presentado en 1975 y vendido desde 1976, el W123 consolidó la reputación de fiabilidad y calidad de Mercedes, gracias a motores como los diésel OM617 y OM616. Su durabilidad, ausencia de electrónica compleja y construcción robusta explican que aún hoy siga siendo una joya

| etiquetas: mercedes , w123 , 50 años , 1 millon de km
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12 comentarios
4 1 1 K 52 actualidad
#8 tropezon *
#7 Y en los campamentos de Tinduf.
Y, bueno, el mantenimiento allí...
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#9 tropezon *
edit
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josde #12 josde
#10 Y donde tenia el volante. xD
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#1 tropezon
¿qué coche actual llegará a ese kilometraje?
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Aokromes #2 Aokromes
#1 pues, 1 millon no se, ayer me enseñaron un coche en venta, que habia sido utilizado para taxi, con 700 000km en solo 4 años.
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#5 tropezon
#2 La cosa estará entonces en ver ese coche con 50 años
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#7 j-light
#2 Hay Dacias con millón km de taxis, y hubo Mercedes claro, pero el mantenimiento es clave.
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josde #11 josde
#2 Era un mercedes también ?.
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EsUnaPreguntaRetórica #3 EsUnaPreguntaRetórica *
Un artículo escrito con IA sobre un vídeo random subido a Twitter el año pasado. Ok.
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#4 tropezon
#3 Vale, ya veo que no aprecias el w123...
No pasa nada, de todo se sale :troll:
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estemenda #6 estemenda
Los grand taxis Mercedes de Marruecos a menudo tienen uno y hasta dos millones de kilómetros.
www.sientemarruecos.viajes/magazine/grand-taxi-marruecos/
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#10 Edwin.r
#6 en Canarias yo tomé uno que le había dado la vuelta al cuadro
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menéame