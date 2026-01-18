edición general
Al menos 5000 muertos en los disturbios en Irán, según una fuente oficial, mientras el poder judicial insinúa ejecuciones [ENG]

Al menos 5000 personas han muerto en las protestas en Irán, entre ellas unos 500 miembros de las fuerzas de seguridad, según declaró el domingo un funcionario iraní de la región, citando cifras verificadas y acusando a "terroristas y alborotadores armados" de matar a "iraníes inocentes". [...] «Se han identificado una serie de acciones como mohareb, que es uno de los castigos islámicos más severos», declaró el portavoz del poder judicial iraní, Asghar Jahangir, en una rueda de prensa. Mohareb [...] se puede castigar con la pena de muerte

suppiluliuma #2 suppiluliuma *
Queridos Zazis de MNM, os dejo una lista de vuestras excusas favoritas para blanquear a los ayatolás, para que no tengáis que molestaros en escribir una.

* Es una revolución de colores.
* Esas zorras se lo merecían por ir sin velo.
* Matar miles de civiles es una respuesta justa y proporcional por parte de la policía. Si un atracador toma rehenes, se mata al atracador y a los rehenes, y listo. ¡Viva la policía!
* Es un atentado contra el mundo multipolar. ¡Moríos, hijos de puta contrarrevolucionarios!
* ¡La culpa la tiene el Sha!
* ¡La CIA derrocó a Mossadegh en 1953!
* Estoy esperando a que los canales de Telegram que piensan por mi me digan lo que tengo que decir.
* ALLAHU AKBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAR.
pitercio #10 pitercio *
#2 te doy otra: ese "funcionario iraní de la región" tuitea desde Nueva York :troll:
#4 "oficiales" porque dicen que son de un oficial.
KLKManin #14 KLKManin
#2 Todo es un bulo de la extremaderecha.
Sawyer76 #4 Sawyer76 *
Cifras oficiales. Pero si aquí en Meneame me habían dicho que es todo un invento de la CIA e Israel...
¿Seguiréis negativizando este envío también para seguir tapando las masacres del régimen de Irán?
security_incident #15 security_incident
#4 Cifras oficiales?? La traducción de official en El contexto de la noticia es "funcionario". Esto aplica también en el titular. La traducción correcta es "según dice un funcionario" y no "según fuentes oficiales". Manipulación burda de #0 a la par que microblogging.
#8 VFR
Podemos y Sumar vetan una declaración en el Congreso a favor del pueblo iraní
www.larazon.es/espana/podemos-sumar-vetan-declaracion-congreso-favor-p
KLKManin #1 KLKManin
Si reconocen 5000 muertos posiblemente sean más.
security_incident #3 security_incident
#1 The Iranian official parece que no tiene nombre.

Alguien me puede explicar cómo mueren 500 miembros de las fuerzas de seguridad a manos de manifestantes pacíficos?
KLKManin #12 KLKManin
#3 La regla aplica a la inversa con las fuerzas de seguridad.
Mauro_Nacho #17 Mauro_Nacho
#3 Ha ahí has dado en el clavo. También el hecho de quema de edificios, todo está orquestado desde el extranjero, se han llevado a cabo disparos deliberados por parte de grupos entrenados en el extranjero en guerra de guerrillas para que haya muchos muertos y enfrentamientos, quema de edificios y crear caos para hundir regimen.
Grupos entrenados en el extranjero con teléfonos starlink vía satélite, para no ser interferidos.
Para nada le puede interesar al régimen que se produzcan matanzas…   » ver todo el comentario
suppiluliuma #20 suppiluliuma *
#17 Completamente de acuerdo, amigo likudnik. Si los milicianos de Hamás disparan contra las fuerzas israelíes, no pueden quejarse de que se les responda con violencia. Y la ausencia de disturbios tras la derrota del Ejército Rojo en la Guerra Civil refleja el unánime apoyo del Pueblo Español al Generalisimo. ¡¡¡ARRIBA ESPAÑA!!! :troll:
TripleXXX #7 TripleXXX *
No es capaz de subir o comentar algo sin faltar a sus enemigos imaginarios, una especie de TOC con merma.
#9 Horkid *
Fracasa la ‘revolución de colores’ de la CIA y el Mosad contra Irán mpr21.info/fracasa-la-revolucion-de-colores-de-la-cia-y-el-mosad-contr La población iraní ha demostrado una gran madurez o entrenamiento para no caer en las provocaciones de la CIA y el MOssad, aun que no estén totalmente conformes con su gobierno; como los venezolanos que a pesar de no estar totalmente de acuerdo con el chavismo, no aprueban el secuestro de Maduro pro EEUU.
El mundo empieza a aprender…   » ver todo el comentario
salchipapa77 #16 salchipapa77
#9 Cómo os gustan las dictaduras.
Islamotransfeministe #6 Islamotransfeministe
Cuanto más lo pienso más claro lo veo.
Unidaas podemos es un chiste, un chiste muy malo, un chiste que más que hacer gracia, colabora con la oscuridad más despreciable.
Estáis silenciando protestas contra un régimen asesino por alguna razón? Estáis cambiando el tema por alguna razón? Alguien de irán a pagado facturas?
Macnulti_reencarnado #13 Macnulti_reencarnado
#6 Pudrimos es historia.
suppiluliuma #18 suppiluliuma *
#_15 Vaya, entonces un "funcionario" no es una "fuente oficial". :shit:

Pero, mira, lo voy a poner en singular, a ver si así te quedas contento. xD

¡Zazis, ya tenéis vuestra excusa para votar negativo intentando disimular vuestro apoyo a la causa de los follacabras chiítas!

EDIT: vaya, otro que me tiene bloqueado pero lee mis envíos y viene a comentar en ellos. :roll:
salchipapa77 #11 salchipapa77
¿Cómo era lo de cabalgar contradicciones que decía Pablo Iglesias?
Enero2025 #19 Enero2025
Qué asco toda la Podemia masturbandose sobre los cadáveres del pueblo de Irán. Y los mismo con el pueblo oprimido de Cuba y Venezuela.
Pero así es amigos, solo cabalgan contradicciones.
Islamotransfeministe #5 Islamotransfeministe
cuando estas masacrando a la gente que ya no tiene ni libertad, ni comida, ni agua
