Al menos 5000 muertos en los disturbios en Irán, según una fuente oficial, mientras el poder judicial insinúa ejecuciones [ENG]

Al menos 5000 personas han muerto en las protestas en Irán, entre ellas unos 500 miembros de las fuerzas de seguridad, según declaró el domingo un funcionario iraní de la región, citando cifras verificadas y acusando a "terroristas y alborotadores armados" de matar a "iraníes inocentes". [...] «Se han identificado una serie de acciones como mohareb, que es uno de los castigos islámicos más severos», declaró el portavoz del poder judicial iraní, Asghar Jahangir, en una rueda de prensa. Mohareb [...] se puede castigar con la pena de muerte