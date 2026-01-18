Al menos 5000 muertos en los disturbios en Irán, según una fuente oficial, mientras el poder judicial insinúa ejecuciones [ENG]

Al menos 5000 personas han muerto en las protestas en Irán, entre ellas unos 500 miembros de las fuerzas de seguridad, según declaró el domingo un funcionario iraní de la región, citando cifras verificadas y acusando a "terroristas y alborotadores armados" de matar a "iraníes inocentes". [...] «Se han identificado una serie de acciones como mohareb, que es uno de los castigos islámicos más severos», declaró el portavoz del poder judicial iraní, Asghar Jahangir, en una rueda de prensa. Mohareb [...] se puede castigar con la pena de muerte
| etiquetas: irán , terrorismo de estado , asesinatos
* Es una revolución de colores.
* Esas zorras se lo merecían por ir sin velo.
* Matar miles de civiles es una respuesta justa y proporcional por parte de la policía. Si un atracador toma rehenes, se mata al atracador y a los rehenes, y listo. ¡Viva la policía!
* Es un atentado contra el mundo multipolar. ¡Moríos, hijos de puta contrarrevolucionarios!
* ¡La culpa la tiene el Sha!
* ¡La CIA derrocó a Mossadegh en 1953!
* Estoy esperando a que los canales de Telegram que piensan por mi me digan lo que tengo que decir.
* ALLAHU AKBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAR.
#4 "oficiales" porque dicen que son de un oficial.
¿Seguiréis negativizando este envío también para seguir tapando las masacres del régimen de Irán?
www.larazon.es/espana/podemos-sumar-vetan-declaracion-congreso-favor-p
Alguien me puede explicar cómo mueren 500 miembros de las fuerzas de seguridad a manos de manifestantes pacíficos?
Grupos entrenados en el extranjero con teléfonos starlink vía satélite, para no ser interferidos.
Para nada le puede interesar al régimen que se produzcan matanzas… » ver todo el comentario
El mundo empieza a aprender… » ver todo el comentario
Unidaas podemos es un chiste, un chiste muy malo, un chiste que más que hacer gracia, colabora con la oscuridad más despreciable.
Estáis silenciando protestas contra un régimen asesino por alguna razón? Estáis cambiando el tema por alguna razón? Alguien de irán a pagado facturas?
Pero, mira, lo voy a poner en singular, a ver si así te quedas contento.
¡Zazis, ya tenéis vuestra excusa para votar negativo intentando disimular vuestro apoyo a la causa de los follacabras chiítas!
EDIT: vaya, otro que me tiene bloqueado pero lee mis envíos y viene a comentar en ellos.
Pero así es amigos, solo cabalgan contradicciones.