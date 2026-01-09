edición general
8 meneos
8 clics

Meloni: "Ha llegado el momento de que la Unión Europea hable con Rusia"

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha considerado este viernes que "es hora" de que la Unión Europea (UE) "hable con Rusia" para progresar en las negociaciones de paz para Ucrania y ha propuesto la figura de un "enviado especial". "Creo que ha llegado el momento de que también Europa hable con Rusia, porque si Europa decide participar en esta fase de negociaciones hablando solo con una de las dos partes en conflicto, temo que al final su contribución positiva sea limitada", avisó en la rueda de prensa de año nuevo.

| etiquetas: meloni , rusia , ue , ucrania , paz , negociaciones
6 2 0 K 103 actualidad
8 comentarios
6 2 0 K 103 actualidad
azathothruna #1 azathothruna
Ese momento incomodo cuando este tipo de seres tienen mas logica en este asunto.
3 K 60
aPedirAlMetro #2 aPedirAlMetro *
" si Europa decide participar en esta fase de negociaciones hablando solo con una de las dos partes en conflicto, temo que al final su contribución positiva sea limitada"

Joder, que sea la derecha populista la que tenga que venir a hablar con sentido comun, dice mucho de como esta la UE...

Edit: Veo que #1 ha venido a lo mismo
6 K 105
cocolisto #6 cocolisto
Joer,¿donde esta la "tradición diplomática" de Europa?.
¡Pero si hasta Hamas tiene conversaciones con Israel!
La banda que nos dirige o está loca o nos quiere meter en una guerra absurda.
0 K 20
#3 pozz *
Matones como Putin, ven en la negociacion un acto de cobardia. Como bien dice el dicho: "Quien se humilla para evitar la guerra, se queda con la humillación y con la guerra".
A Putin hay que derrotarlo de la forma mas humillante que sea posible, es la única posibilidad de terminar la guerra en Ucrania.
2 K 13
aPedirAlMetro #4 aPedirAlMetro
#3 la pastilla y a la cama, anda
1 K 22
azathothruna #7 azathothruna
#3 A ver como le dices eso a los pocos ucros que quedan y a los VAGOS europedos, que no aceptan mas recortes aun en su estilo de vida en nombre de la elite y las multinacionales :troll:
0 K 18
ur_quan_master #5 ur_quan_master
Si Europa se dignase a negociar para parar la guerra de Ucranía tendía una oportunidad de oro para hacerle la cobra al aliado transatlántico. En mi opinión un mejor rol que sentarse a esperar a que se repartan el pais entre EEUU y Rusia.
0 K 11
azathothruna #8 azathothruna
#5 Para mi, es karma ver como el HIJO DE LA PERFIDA ALBION y los ESLAVOS, DESCENDIENTES DE VIKINGOS se reparten esa misera peninsula de Asia
0 K 18

menéame