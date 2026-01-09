Meloni: "Ha llegado el momento de que la Unión Europea hable con Rusia"

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha considerado este viernes que "es hora" de que la Unión Europea (UE) "hable con Rusia" para progresar en las negociaciones de paz para Ucrania y ha propuesto la figura de un "enviado especial". "Creo que ha llegado el momento de que también Europa hable con Rusia, porque si Europa decide participar en esta fase de negociaciones hablando solo con una de las dos partes en conflicto, temo que al final su contribución positiva sea limitada", avisó en la rueda de prensa de año nuevo.