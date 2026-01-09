Meloni: "Ha llegado el momento de que la Unión Europea hable con Rusia"

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha considerado este viernes que "es hora" de que la Unión Europea (UE) "hable con Rusia" para progresar en las negociaciones de paz para Ucrania y ha propuesto la figura de un "enviado especial". "Creo que ha llegado el momento de que también Europa hable con Rusia, porque si Europa decide participar en esta fase de negociaciones hablando solo con una de las dos partes en conflicto, temo que al final su contribución positiva sea limitada", avisó en la rueda de prensa de año nuevo.
Joder, que sea la derecha populista la que tenga que venir a hablar con sentido comun, dice mucho de como esta la UE...
Edit: Veo que #1 ha venido a lo mismo
¡Pero si hasta Hamas tiene conversaciones con Israel!
La banda que nos dirige o está loca o nos quiere meter en una guerra absurda.
A Putin hay que derrotarlo de la forma mas humillante que sea posible, es la única posibilidad de terminar la guerra en Ucrania.