Mazón comparecerá este lunes tras "un proceso de reflexión personal" después de su conversación de este domingo con Feijóo

Después de que la portavoz parlamentaria del Partido Popular, Cuca Gamarra, anunciara este domingo que el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, mantendría conversaciones con Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana y líder del PPCV, fuentes del partido en la Comunitat Valenciana han confirmado que estos contactos se enmarcan en el "proceso de reflexión personal" que Mazón hizo público el pasado jueves.