edición general
8 meneos
28 clics
Mazón comparecerá este lunes tras "un proceso de reflexión personal" después de su conversación de este domingo con Feijóo

Mazón comparecerá este lunes tras "un proceso de reflexión personal" después de su conversación de este domingo con Feijóo

Después de que la portavoz parlamentaria del Partido Popular, Cuca Gamarra, anunciara este domingo que el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, mantendría conversaciones con Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana y líder del PPCV, fuentes del partido en la Comunitat Valenciana han confirmado que estos contactos se enmarcan en el "proceso de reflexión personal" que Mazón hizo público el pasado jueves.

| etiquetas: mazón , comparecerá , reflexión , conversación , feijóo
6 2 0 K 78 actualidad
10 comentarios
6 2 0 K 78 actualidad
Comentarios destacados:    
#1 AndreaMorenote
No votar a los sunnormales :troll:  media
7 K 63
Macadam #2 Macadam
a la puta calle, hijo de la gran p.
1 K 30
pingON #3 pingON
#2 calle con rejas ....
3 K 69
oceanon3d #5 oceanon3d
No se va. Anunciará que se irá tras este mandato para no perder la bolsa vitalicia. ¿os creéis que va ha renunciar al aforamiento?.
2 K 27
#7 cKr1
Me cuesta mucho dudarlo, pero creo que se va a ir. Pondrán al otro inútil de Mompó y aguantará la legislatura para que comience una campaña de lavado de imagen estratosférica, empezando por À Punt.
1 K 27
Supercinexin #8 Supercinexin
#7 À Punt ya es el centro de lavado y enjuague del PP después de ser purgado, con la inestimable ayuda de Vox, de todos los trabajadores díscolos, jefes de informativos No-Alineados con La Causa y demás elementos subversivos y rojocomunistas.

A día de hoy ya empieza a ser otra vez Canal-9, o sea en un par de años más ya será de nuevo el órgano de propaganda vergonzoso que siempre fue. Por eso muchos nos enfadamos cuando Mònica Oltra y Como Puig priorizaron, en cuestión de meses, tener una tele pública de nuevo (fue de las primeras medidas que aprobaron y ejecutaron).
1 K 30
ChatGPT #4 ChatGPT
Vamos, que ya le han encontrado mamandurria para que acepte dimitir…
1 K 19
#10 Zamarro
Ese Señor del que usted me habla .... A partir de ahora nadie del PP lo conocerá ni sabrá quien es.
Lo vereis en las decenas de tertulias en las que lo han defendido.
0 K 7
#9 Pitufo
Me ha llegado info diciendo que viene Dmitri el ruso :roll:.
No celebré la castañada, esto sí lo voy a celebrar.
0 K 6
#6 Juanjolo
Ha pasado como con el acuerdo de gaza, los sindicatos a ver contra quien se entretienen ahora.
1 K 5

menéame