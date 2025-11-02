Mazón comparecerá este lunes tras "un proceso de reflexión personal" después de su conversación de este domingo con Feijóo

Después de que la portavoz parlamentaria del Partido Popular, Cuca Gamarra, anunciara este domingo que el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, mantendría conversaciones con Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana y líder del PPCV, fuentes del partido en la Comunitat Valenciana han confirmado que estos contactos se enmarcan en el "proceso de reflexión personal" que Mazón hizo público el pasado jueves.
| etiquetas: mazón , comparecerá , reflexión , conversación , feijóo
A día de hoy ya empieza a ser otra vez Canal-9, o sea en un par de años más ya será de nuevo el órgano de propaganda vergonzoso que siempre fue. Por eso muchos nos enfadamos cuando Mònica Oltra y Como Puig priorizaron, en cuestión de meses, tener una tele pública de nuevo (fue de las primeras medidas que aprobaron y ejecutaron).
Lo vereis en las decenas de tertulias en las que lo han defendido.
No celebré la castañada, esto sí lo voy a celebrar.