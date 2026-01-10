edición general
Más de un millar de protestas convocadas en EEUU para protestar contra la violencia de ICE en Minnesota y Oregón

Más de un millar de manifestaciones han sido convocadas este fin de semana en distintas localidades de Estados Unidos para protestar contra la violencia de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU, conocido por su acrónimo en inglés ICE, después de que una mujer muriera a disparos de un agente en Mineápolis (Minnesota) y otras dos personas resultaran heridas en Portland (Oregón). Ambos incidentes han exacerbado el rechazo de parte de la ciudadanía hacia las fuerzas de ICE, utilizadas por la Casa Blanca en las redadas

Supercinexin #2 Supercinexin
Bastante estúpido el ponerte a protestar cuando están disparándole en la cabeza a quemarropa a madres que intentan huir de esos animales.

Yo no iría a una protesta contra el ICE a chillar y sacar pancartitas: literalmente te juegas la vida.
1 K 28
pazentrelosmundos #7 pazentrelosmundos
#2 se les pasó el momento, sólo espero que no se nos pase a nosotros...
0 K 11
Jointhouse_Blues #4 Jointhouse_Blues
Solo es cuestión de tiempo...
1 K 24
Herumel #5 Herumel
Zanahorio les va a robar el país y no van a poder hacer nada.
0 K 12
#6 marcotolo
a ver si matandose entre ellos dejan al mundo en paz
0 K 10
Spirito #1 Spirito *
Tienen que parar la deriva dictatorial de Trump y su equipo o creo que esto se puede ir de madre en EEUU.

No invento la rueda, sino que simplemente se ve venir.
0 K 9
comadrejo #3 comadrejo
#1 Zanahorio y su equipo sádico es capaz de rociarlos con napalm. Después sacar un video con ia regodeándose.
A estas alturas ya no me sorprendería casi nada.
4 K 74
Spirito #8 Spirito *
#3 Creo que las grandes corporaciones, con sus asesores y estadistas de todo tipo que ni nos imaginamos, han visto el lado narcisista de Trump y lo están usando para su beneficio.

Van a morir de éxito. Se van a morir de risa... pero se van a morir.

Como quiera que sea, parece que cada vez está más claro que el capitalismo atroz y sin escrúpulos que ha ido promocionando EEUU, como si eso fuera lo normal, está llegando a su fin.

Parece. Aún queda mucha película.

Parafraseando al gran Niestche: EEUU ha muerto; ahora tenemos que enterrarlo.
0 K 9

