Más de un millar de protestas convocadas en EEUU para protestar contra la violencia de ICE en Minnesota y Oregón

Más de un millar de manifestaciones han sido convocadas este fin de semana en distintas localidades de Estados Unidos para protestar contra la violencia de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU, conocido por su acrónimo en inglés ICE, después de que una mujer muriera a disparos de un agente en Mineápolis (Minnesota) y otras dos personas resultaran heridas en Portland (Oregón). Ambos incidentes han exacerbado el rechazo de parte de la ciudadanía hacia las fuerzas de ICE, utilizadas por la Casa Blanca en las redadas
| etiquetas: eeuu , protestas , ice , violencia , minnesota , oregón
Yo no iría a una protesta contra el ICE a chillar y sacar pancartitas: literalmente te juegas la vida.
No invento la rueda, sino que simplemente se ve venir.
A estas alturas ya no me sorprendería casi nada.
Van a morir de éxito. Se van a morir de risa... pero se van a morir.
Como quiera que sea, parece que cada vez está más claro que el capitalismo atroz y sin escrúpulos que ha ido promocionando EEUU, como si eso fuera lo normal, está llegando a su fin.
Parece. Aún queda mucha película.
Parafraseando al gran Niestche: EEUU ha muerto; ahora tenemos que enterrarlo.