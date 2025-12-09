Más del 74% del suelo residencial disponible en España está sin urbanizar

El informe pone de manifiesto que aunque hay mucho suelo en gestión sobre el papel, y los instrumentos de planeamiento recogen una capacidad teórica cercana a siete millones de viviendas, la realidad operativa es muy distinta, ya que menos del 0,5% de ese potencial se encuentra actualmente en fase finalista y en edificación, mientras que más del 74% corresponde a suelo aún sin urbanizar, con plazos de desarrollo que superan habitualmente las dos décadas.