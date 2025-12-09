edición general
Más del 74% del suelo residencial disponible en España está sin urbanizar

El informe pone de manifiesto que aunque hay mucho suelo en gestión sobre el papel, y los instrumentos de planeamiento recogen una capacidad teórica cercana a siete millones de viviendas, la realidad operativa es muy distinta, ya que menos del 0,5% de ese potencial se encuentra actualmente en fase finalista y en edificación, mientras que más del 74% corresponde a suelo aún sin urbanizar, con plazos de desarrollo que superan habitualmente las dos décadas.

CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
viendo como esta la cosa, edificar para seguir igual no creo que sea la solucion por ahora, sino como en varios paises como en Canada debemos plantearnos el vetar la compra a extranjeros y como ha hecho el zanahorio donaldo poner coto a los fondos de inversion, ya luego ver si hay que construir mas o no.
Findeton #5 Findeton
#2 ¿De verdad crees que copiar al zanahorio es lo mejor? ¿Mejor que simplemente permitir construir lo que haga falta?

En fin, igual la izquierda no va a vetar a extranjeros.
CharlesBrowson #8 CharlesBrowson
#5 hasta un reloj averiado acierta dos veces al dia, pero vamos, que creo que tambien lo dijo podemos en su dia. Aqui lo que necesitamos de manera urgente es una solucion rapida, no estar doxeando quien lo dijo primero a la luz de la farola en una c15 camperizada.
Findeton #12 Findeton *
#8 La única solución real es construir más (desde el sector público o del privado). Y mientras no aceptéis esa realidad, por mucho que os duela ideológicamente, pues los precios seguirán subiendo inexorablemente, un 8% anual, o 12% anual, o más. Además, los controles de precios jamás han funcionado en 4000 años.
Andreham #17 Andreham
#12 Por mucho que repitas una mentira, no va a ser verdad.

Es que además tu idea de 1º de ADE ignora las tropecientas mil variables que hacen esa idea estúpida y que ha demostrado la historia que no funciona.

Así a bote pronto tres problemones para esa idea de bombero: precio materiales, competencia extranjera, baremos de riesgo para hipotecas.
Findeton #20 Findeton
#17 El precio de materiales es internacional y depende muy mínimamente de la minúscula demanda española. Lo de las hipotecas es absurdo, precisamente que sea difícil que te concedan una hipoteca limita el alza de los precios.

Sobre mi "idea de 1º de ADE", perdona pero ya he puesto ejemplos donde la construcción de vivienda ha bajado precios (Austin, Texas).
#24 Almirantecaraculo
#20 En 2025, el porcentaje de compras de viviendas en España realizadas sin hipoteca ha alcanzado niveles récord, con un 34,5% de las operaciones en el primer trimestre del año realizadas al contado, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Toma que se te ha caído ese dato.
Me siento a esperar las anteriores cuestiones.
Hoy estás muy activo soltando soflamas y teorías de primaria.
Findeton #26 Findeton *
#24 Ese dato lo conocía ya, y de hecho hace más fuerte mi argumento. Que necesites hablar "de primaria" para defenderte es uno de los muchos factores que indican cómo de equivocado estás.

No estamos en una burbuja, hay escasez física real. La burbuja inmobiliaria que explotó en 2008 estuvo sustentada por bancos (sobre todo cajas, es decir banca estatal, que fueron los únicos bancos rescatados en España) que prestaban sin ton ni son a personas insolventes. Esas hipotecas permitían una…   » ver todo el comentario
#22 yarkyark *
#17 "Así a bote pronto tres problemones para esa idea de bombero: precio materiales, competencia extranjera, baremos de riesgo para hipotecas."

Precio de los materiales. ¿Que problema es? Precisamente hoy en día hay materiales prefabricados que abaratan la construcción sobre métodos tradicionales.

Segundo lo de competencia extranjera es de chiste. ¿Cual es la competencia extranjera a la vivienda en España? ¿Que construyen en china? ¿En que nos afecta?

Langosta.

cc #12
Battlestar #9 Battlestar
#2 Si vetas la compra a extranjeros, qué hacemos con los 8 millones de migrantes?
CharlesBrowson #10 CharlesBrowson
#9 ya veremos, lo dicho es tal la situacion en la que hemos llegado que es lo mas salomonico que podemos aspirar
Battlestar #14 Battlestar
#10 Yo creo que lo más salomónico seria prohibir la acumulación de viviendas que hubiera un limite personal/familiar y que las personas juridicas solo pudieran tener vivienda como activos no para la explotación directa (por ejemplo una empresa podría tener una vivienda con oficinas de la empresa, o una vivienda para alojar a empleados suyos temporalmente, pero no tener viviendas para explotar la propia vivienda alquilándola)
Findeton #13 Findeton
#9 ¿El ICE español, implementado por la izquierda? No lo verán mis ojos. Afortunadamente.
Andreham #18 Andreham
#13 ¿Pero por qué metes a la izquierda, si la GESTAPO es una idea de derechas?
Findeton #21 Findeton
#18 Eres tú el que quiere limitar que los extranjeros compren casa.
Dragstat #6 Dragstat
"más del 74% corresponde a suelo aún sin urbanizar, con plazos de desarrollo que superan habitualmente las dos décadas"

Incluso cuando se den cuenta de la dimensión del problema e intenten arreglar algo no van a poder. Va a estar interesante la fiesta que viene
cocolisto #25 cocolisto
¿Más construcción de viviendas?:

En España hay 3,8 millones de viviendas vacías, según el Censo de Población y Viviendas de 2023 del Instituto Nacional de Estadística (INE), lo que representa aproximadamente el 14,41% del total del parque residencial.
Este número se basa en datos que consideran como vacías aquellas viviendas con un consumo eléctrico muy bajo (menos de 250 kWh al año), lo que indica ausencia de ocupación habitual.

Distribución geográfica:

Madrid: más de 97.000 viviendas vacías (6,3% del total).
Barcelona: alrededor de 75.000 viviendas vacías (casi el 10%).
Valencia: 36.000 viviendas vacías (8,8%).
Sevilla: cerca de 25.000 viviendas vacías (7,5%).
Málaga: más de 9.300 viviendas vacías (5%).
Kasterot #3 Kasterot
Pues nada, habrá que alicatar ese 74% por qué sino ....¿el suelo pa'que es?
Aunque si se piensa mejor:
-Según el último censo oficial del Instituto Nacional de Estadística (INE), publicado en 2023 y referido a datos del 1 de enero de 2021, España tiene más de 3,8 millones de viviendas vacías, lo que representa el 14,4% del total del parque residencial, que asciende a 26,62 millones de viviendas.

Destacan los siguientes datos clave:

Madrid: 6,3% de viviendas vacías.
Barcelona:…   » ver todo el comentario
Findeton #4 Findeton
#3 El INE que dice que hay un 9.3% de vivienda vacía en Barcelona... Pues Ada Colau como alcaldesa en 2019 mandó visitar todas y cada una de esas viviendas supuestamente vacías y luego resultó que sólo el 1.2% estaban vacías.
Kasterot #11 Kasterot
#4 y que me quieres decir con eso? Explícate. O es por meter a Colau?
Findeton #15 Findeton
#11 Que el INE diga que hay 3,8 millones de viviendas vacías significa más bien que su metodología es absurda. Probablemente sea 10 veces menos, tal y como demostró Ada Colau en Barcelona.
0 K 9
#16 yarkyark
#11 Lo que dice es que las estadísticas del INE no son fiables en vivienda. Pasa lo mismo en Asturias.

www.lavozdeasturias.es/noticia/asturias/2025/12/09/vivienda-fantasma-a

Y respecto a esa vivienda que dices que sobra, la mayor parte es en pueblos abandonados o vivienda turística donde no hay industria ni empleos mas que de temporada.

Si buscas vivienda vacía en las grandes ciudades es donde menos vivienda desocupada hay y mas demanda. Los problemas reales no se solución con medidas ideológicas. La población del país crece por los inmigrantes y el parque de viviendas no le sigue el ritmo ni de lejos.

cc #4
Kasterot #19 Kasterot
#16 #11 pues nos fiamos de la patronal de la construcción. Seguro que tienen datos súper fiables.
mikhailkalinin #1 mikhailkalinin
Videos de Lesnoy y a habitar el territorio por la vía de los hechos.
#7 Nouveau
Vendo parcela urbana de 400m2. En un pueblo a 50 minutos de Barcelona. Pueblo sin colegios, sin tiendas, sin bar. Edad media 75 años.

Tal vez quede alguna viuda sin descendencia y podáis echar el braguetazo de vuestra vida.

Por cierto. El solar lo vendo barato.
