Más del 74% del suelo residencial disponible en España está sin urbanizar

El informe pone de manifiesto que aunque hay mucho suelo en gestión sobre el papel, y los instrumentos de planeamiento recogen una capacidad teórica cercana a siete millones de viviendas, la realidad operativa es muy distinta, ya que menos del 0,5% de ese potencial se encuentra actualmente en fase finalista y en edificación, mientras que más del 74% corresponde a suelo aún sin urbanizar, con plazos de desarrollo que superan habitualmente las dos décadas.
En fin, igual la izquierda no va a vetar a extranjeros.
Es que además tu idea de 1º de ADE ignora las tropecientas mil variables que hacen esa idea estúpida y que ha demostrado la historia que no funciona.
Así a bote pronto tres problemones para esa idea de bombero: precio materiales, competencia extranjera, baremos de riesgo para hipotecas.
Sobre mi "idea de 1º de ADE", perdona pero ya he puesto ejemplos donde la construcción de vivienda ha bajado precios (Austin, Texas).
Toma que se te ha caído ese dato.
Me siento a esperar las anteriores cuestiones.
Hoy estás muy activo soltando soflamas y teorías de primaria.
No estamos en una burbuja, hay escasez física real. La burbuja inmobiliaria que explotó en 2008 estuvo sustentada por bancos (sobre todo cajas, es decir banca estatal, que fueron los únicos bancos rescatados en España) que prestaban sin ton ni son a personas insolventes. Esas hipotecas permitían una… » ver todo el comentario
Precio de los materiales. ¿Que problema es? Precisamente hoy en día hay materiales prefabricados que abaratan la construcción sobre métodos tradicionales.
Segundo lo de competencia extranjera es de chiste. ¿Cual es la competencia extranjera a la vivienda en España? ¿Que construyen en china? ¿En que nos afecta?
Incluso cuando se den cuenta de la dimensión del problema e intenten arreglar algo no van a poder. Va a estar interesante la fiesta que viene
En España hay 3,8 millones de viviendas vacías, según el Censo de Población y Viviendas de 2023 del Instituto Nacional de Estadística (INE), lo que representa aproximadamente el 14,41% del total del parque residencial.
Este número se basa en datos que consideran como vacías aquellas viviendas con un consumo eléctrico muy bajo (menos de 250 kWh al año), lo que indica ausencia de ocupación habitual.
Distribución geográfica:
Madrid: más de 97.000 viviendas vacías (6,3% del total).
Barcelona: alrededor de 75.000 viviendas vacías (casi el 10%).
Valencia: 36.000 viviendas vacías (8,8%).
Sevilla: cerca de 25.000 viviendas vacías (7,5%).
Málaga: más de 9.300 viviendas vacías (5%).
Aunque si se piensa mejor:
-Según el último censo oficial del Instituto Nacional de Estadística (INE), publicado en 2023 y referido a datos del 1 de enero de 2021, España tiene más de 3,8 millones de viviendas vacías, lo que representa el 14,4% del total del parque residencial, que asciende a 26,62 millones de viviendas.
Destacan los siguientes datos clave:
Madrid: 6,3% de viviendas vacías.
Barcelona:… » ver todo el comentario
www.lavozdeasturias.es/noticia/asturias/2025/12/09/vivienda-fantasma-a
Y respecto a esa vivienda que dices que sobra, la mayor parte es en pueblos abandonados o vivienda turística donde no hay industria ni empleos mas que de temporada.
Si buscas vivienda vacía en las grandes ciudades es donde menos vivienda desocupada hay y mas demanda. Los problemas reales no se solución con medidas ideológicas. La población del país crece por los inmigrantes y el parque de viviendas no le sigue el ritmo ni de lejos.
cc #4
