Marte puede esperar: SpaceX abandona sus planes marcianos hasta la próxima década

Si justo hace unos días comentábamos que Elon Musk había decidido posponer un par de años sus planes marcianos para centrarse en la Luna, hoy el billonario no solo ha confirmado este retraso, sino que ahora dice que no veremos una Starship rumbo a Marte en «cinco o siete años». Es decir, el plan de colonización del planeta rojo se pospone una década, hasta 2031 o 2033 como muy pronto. Para alguien como Musk, que se caracteriza por ser excesivamente optimista con las fechas de sus proyectos, un retraso de este calibre significa (...)

| etiquetas: spacex , marte
3 comentarios
SVSRTZ #1 SVSRTZ
La capacidad de convicción de Pedro no tiene limites.

ElBeaver #2 ElBeaver
Trump le cierra el grifo.

Mangione #3 Mangione
Se lleva una infinidad de dinero público, jode la NASA, y ahora dice que luego ya si eso.

Puto Elon joder, que asco más infinito da.

:ffu: :ffu: :ffu: :ffu: :ffu: :ffu: :ffu: :ffu: :ffu:


