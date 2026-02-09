Marte puede esperar: SpaceX abandona sus planes marcianos hasta la próxima década

Si justo hace unos días comentábamos que Elon Musk había decidido posponer un par de años sus planes marcianos para centrarse en la Luna, hoy el billonario no solo ha confirmado este retraso, sino que ahora dice que no veremos una Starship rumbo a Marte en «cinco o siete años». Es decir, el plan de colonización del planeta rojo se pospone una década, hasta 2031 o 2033 como muy pronto. Para alguien como Musk, que se caracteriza por ser excesivamente optimista con las fechas de sus proyectos, un retraso de este calibre significa (...)
| etiquetas: spacex , marte
