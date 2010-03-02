Los marroquíes son los que compran más viviendas en España, tras los británicos

Los marroquíes ocuparon el segundo lugar entre los extranjeros que compraron bienes inmuebles en el país, después de los británicos. El Consejo General del Notariado Español registró un aumento en el volumen de transacciones inmobiliarias durante el primer semestre de 2025, con 71.155 compraventas ejecutadas, un 2 % más en comparación con el mismo período de 2024.