edición general
7 meneos
60 clics
Marrón glacé

Marrón glacé

Cuando veáis la receta, os daréis cuenta que es una receta sencilla, pero muy laboriosa (no os voy a engañar) ya que necesita de tiempo de reposo. Como en la mayoría de las recetas tan sencillas, lo más importante es la calidad de los ingredientes. En este caso… del ingrediente: la castaña. Ésta debe ser grande de tamaño y de tipo harinosa y porosa.

| etiquetas: recetas , cocina , marrón glacé
6 1 0 K 135 ocio
3 comentarios
6 1 0 K 135 ocio
Elbaronrojo #1 Elbaronrojo
Una bomba de azúcar. Con una ya me sobra.

Si alguna vez tenéis que pelar castañas para otra cosa lo mejor es hacerle un corte en la cáscara que llegue a la piel interior. Unos segundos en el micro y ya pelan.
2 K 29
Mark_ #3 Mark_
#1 nunca superarán a las Yemas de San Leandro, que literalmente son 30% huevo, 70% azúcar. Si no fuera por el huevo, las yemas te durarían eternamente :-D
0 K 11
frg #2 frg
¡Diabetes! ¡Te invoco!
0 K 12

menéame