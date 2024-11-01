Marrón glacé

Cuando veáis la receta, os daréis cuenta que es una receta sencilla, pero muy laboriosa (no os voy a engañar) ya que necesita de tiempo de reposo. Como en la mayoría de las recetas tan sencillas, lo más importante es la calidad de los ingredientes. En este caso… del ingrediente: la castaña. Ésta debe ser grande de tamaño y de tipo harinosa y porosa.