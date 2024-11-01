·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9010
clics
Bulos fachas
8600
clics
VÍDEO | Un padre da una paliza al asesino de su hijo de 16 años en el juzgado
6488
clics
La trama política del 23-F y las listas para fusilar inmediatamente: escritores, músicos, artistas y periodistas
6283
clics
Aguirre y Lacalle: la entrevista de dos tontos muy tontos
4773
clics
Las 10 medidas del programa de Vox que muestran el puño de hierro de Abascal contra los trabajadores españoles
más votadas
399
Bulos fachas
502
La Audiencia de Madrid anula el intento de Peinado de llevar a Begoña Gómez ante un tribunal popular
314
Empieza a ver la luz la documentación escondida de Madrid Network: 111 millones, cargos del PP, nobleza e incluso pseudoperiodistas
509
La trama política del 23-F y las listas para fusilar inmediatamente: escritores, músicos, artistas y periodistas
340
Cómo acabar con 30 años de odio al pobre: cuando acosar a una mujer y su hijo es una costumbre en el pueblo
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
5
meneos
19
clics
Mario Vaquerizo, en 'Y ahora Sonsoles': "Me encanta comprarme casas. Soy capitalista y me gusta la propiedad privada"
'Con mi trabajo y mi esfuerzo puedo destinar mi dinero a lo que yo quiera', asegura el cantante
|
etiquetas
:
vivienda
,
television
,
musica
4
1
1
K
60
actualidad
10 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
4
1
1
K
60
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
YSiguesLeyendo
"con mi trabajo y esfuerzo"... la falsa meritocracia como justificación de acaparar un bien social como es la vivienda... ¿de qué me suena a mí esto?
4
K
50
#3
HeilHynkel
*
Si fuera con su trabajo no le daba ni para una tienda del Decathlon.
Este ha sido toda la vida un mantenido. De no estar casado con quien está sería un yonki de los que viven en los puentes de la M-30.
2
K
35
#2
emmett_brown
Con el trabajo y el esfuerzo de los demás, querrá decir.
1
K
23
#7
Alegremensajero
#2
"Con el sudor del de enfrente". Como se llamaba la Chirigota del Selu en el año 1993, más conocida como "los ricos".
1
K
18
#5
Suleiman
Y que a este mermado le dejen votar....
1
K
23
#9
josde
#5
Es este o es esto.
0
K
20
#8
Cantro
¿Este no vive de conciertos encargados por municipios "afines" y colaboraciones con un señor pelirrojo que da mucha grima cuando habla?
0
K
11
#4
ElRespeto
Mario Vaquerizo en EEUU en 1650: “Me encanta comprar esclavos. Soy capitalista y me gusta la propiedad privada”.
0
K
10
#10
Borgiano
Pues muy mal, aquí en MNM solo le permitimos acumular pisos al Gran Wyoming.
0
K
8
#6
beltraneja
Y a mi madre que mi abuelo no le dejaba comerse el bocadillo en la calle para que no le vieran los hijos de la vecina que no tenían dinero para merendar....
0
K
7
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Este ha sido toda la vida un mantenido. De no estar casado con quien está sería un yonki de los que viven en los puentes de la M-30.