edición general
5 meneos
19 clics

Mario Vaquerizo, en 'Y ahora Sonsoles': "Me encanta comprarme casas. Soy capitalista y me gusta la propiedad privada"  

'Con mi trabajo y mi esfuerzo puedo destinar mi dinero a lo que yo quiera', asegura el cantante

| etiquetas: vivienda , television , musica
4 1 1 K 60 actualidad
10 comentarios
4 1 1 K 60 actualidad
Comentarios destacados:    
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
"con mi trabajo y esfuerzo"... la falsa meritocracia como justificación de acaparar un bien social como es la vivienda... ¿de qué me suena a mí esto?
4 K 50
HeilHynkel #3 HeilHynkel *
Si fuera con su trabajo no le daba ni para una tienda del Decathlon.

Este ha sido toda la vida un mantenido. De no estar casado con quien está sería un yonki de los que viven en los puentes de la M-30.
2 K 35
emmett_brown #2 emmett_brown
Con el trabajo y el esfuerzo de los demás, querrá decir.
1 K 23
Alegremensajero #7 Alegremensajero
#2 "Con el sudor del de enfrente". Como se llamaba la Chirigota del Selu en el año 1993, más conocida como "los ricos".
1 K 18
#5 Suleiman
Y que a este mermado le dejen votar....
1 K 23
josde #9 josde
#5 Es este o es esto.
0 K 20
Cantro #8 Cantro
¿Este no vive de conciertos encargados por municipios "afines" y colaboraciones con un señor pelirrojo que da mucha grima cuando habla?
0 K 11
ElRespeto #4 ElRespeto
Mario Vaquerizo en EEUU en 1650: “Me encanta comprar esclavos. Soy capitalista y me gusta la propiedad privada”.
0 K 10
#10 Borgiano
Pues muy mal, aquí en MNM solo le permitimos acumular pisos al Gran Wyoming.
0 K 8
#6 beltraneja
Y a mi madre que mi abuelo no le dejaba comerse el bocadillo en la calle para que no le vieran los hijos de la vecina que no tenían dinero para merendar....
0 K 7

menéame