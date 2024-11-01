Mariano Rajoy llama a "dignificar la política" y defiende que un presidente debe "darse cuenta de cuándo sobra"

El expresidente del Gobierno de España Mariano Rajoy, quien ha presentado este martes en Segovia su libro 'El arte de gobernar', ha llamado a "dignificar la política" y ha defendido que un presidente debe de "darse cuenta de cuándo sobra". El expresidente del Gobierno ha descrito su libro como una obra en la que ha volcado "reflexiones y vivencias de 40 años de vida política" y en la que incluye el decálogo del buen gobernante, quien debe "no mentir".