Mariano Rajoy llama a "dignificar la política" y defiende que un presidente debe "darse cuenta de cuándo sobra"

El expresidente del Gobierno de España Mariano Rajoy, quien ha presentado este martes en Segovia su libro 'El arte de gobernar', ha llamado a "dignificar la política" y ha defendido que un presidente debe de "darse cuenta de cuándo sobra". El expresidente del Gobierno ha descrito su libro como una obra en la que ha volcado "reflexiones y vivencias de 40 años de vida política" y en la que incluye el decálogo del buen gobernante, quien debe "no mentir".

| etiquetas: mariano rajoy , el arte de gobernar , no mentir
SeñorPresunciones #7 SeñorPresunciones *
Tal y como M.Rajoy hizo en su momento, claro.


De verdad, como a retrasados nos trata esta gentuza.
frankiegth #1 frankiegth *
Debería aplicarse eso mismo que predica como ex-presidente.
#9 Eukherio *
#1 Fue el tío que no vio que iba a caer en una moción de censura por los casos de corrupción y después no fue ni capaz ni de estar presente en la sala cuando sucedía.

Es pura ironía.
#5 Piscardo_Morao *
M. Rajoy, deberías haberte dado cuenta de que tu opinión, cuando hablas de corrupción, SOBRA, que eres el único presidente de un partido político que ha sido condenado como PARTÍCIPE A TÍTULO LUCRATIVO por la corrupción de los altos cargos de tu partido, pero oye, ven a darnos lecciones de honradez cuando quieras, pero eso sí, tráete a tu exministro Montoro, a Bárcenas, al Bigotes y al Correa.
#8 pirat
Como nos trolean
JackNorte #3 JackNorte
m. rajoy
Cehona #6 Cehona
#3 Estará firmando libros en el Corte Inglés con dedicatoria a Ángel Hurtado
Mangione #10 Mangione
Un traidor a la patria que debería estar en la cárcel por corrupto y corruptor, atreviéndose a intentar dar lecciones. Y por eso vamos como vamos.
#2 nach_et *
#0 las etiquetas no están para que hagas opinion
porcorosso #4 porcorosso
#2 ¿Dónde está la opinión en las etiquetas?
