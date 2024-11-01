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Mariano de Paco, consejero de Cultura de Ayuso, obtuvo un sobresaliente 'cum laude' con una tesis dirigida por su padre

Mariano de Paco, consejero de Cultura de Ayuso, obtuvo un sobresaliente 'cum laude' con una tesis dirigida por su padre

A mis padres". Esa es la dedicatoria que Mariano de Paco Serrano, actual consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, firmaba en su tesis doctoral, trabajo que presentó el 14 de diciembre de 2015 en la Universidad de Murcia. El agradecimiento del aspirante a doctor está una página después de la dedicada a reconocer quién dirige la tesis, que en este inusual caso son la misma persona: Mariano de Paco de Moya.

| etiquetas: mariano de paco , comunidad de madrid , consejero cultura , tesis
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12 comentarios
32 7 0 K 297 actualidad
mmlv #1 mmlv
La meritocracia
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ipanies #3 ipanies
#1 La PPcracia es mucho más exitosa en este cortijo.
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#12 chavi
#1 Cultura del esfuerzo, envidioso.
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#4 Grahml *
 media
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#11 pirat
Una acumulación de virtudes acorde a la tradición y espíritu peperiano, resumida en la forzada adición de "de" en los 7 apellidos madrizleños.
Rebasa lo patético la anómala abundancia de "de" en los apellidos de las listas peperas, llegando al ridículo.
Otra muestra de acomplejamiento e impotencia.
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#7 concentrado
No necesitan ni disimular
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robustiano #9 robustiano *
Sobresaliente "cum louder", en todo caso... :roll:
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PV_5 #10 PV_5
#9 con Torbe del presidente del tribunal :troll:
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Romfitay #6 Romfitay
¿Cómo era eso? Las mejores tesis...
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amouseonmars #2 amouseonmars
Mariano de Paco de Moya ciertamente suena mucho mejor que Mariano Paco Moya, con este no te dejan llegar a ningún sitio.
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loborojo #5 loborojo
Mariano el de Paco, parece un nombre inventado ????
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#8 Garminger2.0
A ver, que su padre la dirija, para mí no tiene nada de especialmente malo. Lo que es preocupante es lo que pone después de los vínculos con el tribunal, si bien es relativamente normal que se conozcan entre miembros del tribunal y pueda haberlo.

Lo que obviamente sería escandaloso no es que el padre dirigiera la tesis, sino que estuviera en el tribunal que otorga el cum-laude. E fin, no sé si hay enchufismo o no lo hay, pero es muy distinto ser el director que el tribunal.
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menéame