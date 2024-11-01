Mariano de Paco, consejero de Cultura de Ayuso, obtuvo un sobresaliente 'cum laude' con una tesis dirigida por su padre

A mis padres". Esa es la dedicatoria que Mariano de Paco Serrano, actual consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, firmaba en su tesis doctoral, trabajo que presentó el 14 de diciembre de 2015 en la Universidad de Murcia. El agradecimiento del aspirante a doctor está una página después de la dedicada a reconocer quién dirige la tesis, que en este inusual caso son la misma persona: Mariano de Paco de Moya.
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Rebasa lo patético la anómala abundancia de "de" en los apellidos de las listas peperas, llegando al ridículo.
Otra muestra de acomplejamiento e impotencia.
Lo que obviamente sería escandaloso no es que el padre dirigiera la tesis, sino que estuviera en el tribunal que otorga el cum-laude. E fin, no sé si hay enchufismo o no lo hay, pero es muy distinto ser el director que el tribunal.