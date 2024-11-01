Mariano de Paco, consejero de Cultura de Ayuso, obtuvo un sobresaliente 'cum laude' con una tesis dirigida por su padre

A mis padres". Esa es la dedicatoria que Mariano de Paco Serrano, actual consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, firmaba en su tesis doctoral, trabajo que presentó el 14 de diciembre de 2015 en la Universidad de Murcia. El agradecimiento del aspirante a doctor está una página después de la dedicada a reconocer quién dirige la tesis, que en este inusual caso son la misma persona: Mariano de Paco de Moya.