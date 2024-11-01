En defensa de los departamentos universitarios

Escribo estas líneas con la serenidad que da el haber dedicado cuarenta años al estudio, la enseñanza y el servicio dentro de la institución, y de haber ocupado cargos de responsabilidad. No me mueve ningún interés personal, pues a estas alturas de mi carrera los intereses personales son, para mí, una categoría casi abstracta. Me mueve únicamente la preocupación por el futuro de la universidad española, cuya grandeza, permítaseme decirlo, descansa sobre estructuras que algunos pretenden ahora desmantelar con una frivolidad...