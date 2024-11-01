edición general
María, jubilada: "Mi pensión no llega a 700 euros y ya ni puedo ir al teatro porque la entrada cuesta 60. Es una precariedad diaria. Así no se puede vivir"

Casi la mitad de los pensionistas en España no llega a los mil euros al mes. Es la realidad de 4 de cada 10 personas, y tiene rostro femenino:, ya que mujeres como María sufren una brecha salarial del 31% respecto a los hombres incluso tras la jubilación.

Gotsel #4 Gotsel
Asumiendo que con 700€ no da para mucho, el titular ya podría resaltar otra cosa que no fuese una queja por no poder ir al teatro.
A.more #6 A.more
#4 lo has bordado. Cuando se fijan en no poder ir al teatro suena a chiste
#7 vicox
#6 Te sorprendería lo que la gente hace con 700€.
elmakina #12 elmakina *
#6 pues creo que es importante que un jubilado pueda tener acceso a la cultura, aunque supongo que para algunos os suena a chiste. Con el Netflix ya vais sobrados.
#14 tyrrelco
#12 Muy importante.
Gotsel #16 Gotsel *
#12 lo que suena a chiste es pensar que ir al teatro es una de las necesidades básicas del ser humano del primer mundo y todas las pensiones deben cubrir esa necesidad.
elmakina #18 elmakina *
#16 A ver, crack, que no te enteras. Nadie ha dicho que el teatro sea una necesidad básica al nivel de comer o pagar la luz, eso te lo has inventado tú para convertir una crítica razonable en una caricatura. Lo que se está diciendo es que una pensión digna debería permitir algo más que sobrevivir como un mueble viejo esperando a morirse, incluida la cultura, que también es vida y no solo respirar. Pero claro, si para ti la vejez ideal es sofá, tele y callar la boca, normal que te suene a chiste.
Apotropeo #8 Apotropeo
#4 Además es errónea, al teatro puede seguir yendo, lo que no puede es entrar.
:troll:
#19 pirat *
#4 #15 No hace mucho se quejaba una que tampoco llegaba cobrando 900 de pensión y 1.200 de viudedad...
cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
Seguramente ha cotizado por el máximo.
Andreham #3 Andreham
#2 ¿Una mujer de la España pre y post-franquista? ¿Te lees o vienes a echarle la culpa a las víctimas porque eres muy listo y tienes un cojonudo síndrome del superviviente?

A mi lo que me parece raro es que sólo tenga 700 euros de pensión, pero no estoy puesto en cómo va ese tema así que no sé si es que no puede optar al IMV o cosas así.
cenutrios_unidos #9 cenutrios_unidos
#3 Todo es siempre culpa de los demás. En fin. Sin comentarios.
eltxoa #10 eltxoa
A ver señora. El teatro es un privilegio burgués, pagado con los impuestos de todos. Incluidos los suyos. Pero la entrada a un precio para que usted no pueda ir.
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Pues lees a los amigos de epstein en la ultraderecha y parece que sea esta gente la que se esté llevando todo el dinero

Pero no son los amigos de epstein y su secta satanica
#20 surco *
#1#3#2 Por partes. No creo que los pensionistas en España estén mal tratados. Pensemos además que la gran mayoría son propietarios. Desconozco la situación de esta señora, pero si tiene 700€ es en función de su cotización y si eres propietaria de un piso medio en España ( Pongamos 250.000€) puedes firmar perfectamente una hipoteca inversa por 1500€/mes el resto de tu vida. Total 2.250. Eso si, tu hijo, o tu sobrino se quedan si herencia. Pero es que la obligación del estado no es la de que tu…   » ver todo el comentario
#11 chocoleches *
El titular es un poco manipulador, bromea que al teatro no puede ir pero al cine sí (por el descuento de jubilada) Además ir al teatro no cuesta sesenta euros. Sus problemas no son "no poder ir al teatro".
Kamillerix #17 Kamillerix
Claro, si ya basta con marionetas
almadepato #5 almadepato
Votad al que redistribuye la riqueza del país.
#13 Kuruñes3.0
700 de pension y asidua al teatro. Vaya.
#15 coydanerko
mujeres como María sufren una brecha salarial del 31% respecto a los hombres incluso tras la jubilación.

La pensión se calcula de la cotización sin distinguir entre sexos.

La "brecha" en todo caso está en los trabajos que hacen.

Aún así, existen complementos de pensión especiales para mujeres, pero no para hombres con pensiones bajas.
