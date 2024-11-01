María, jubilada: "Mi pensión no llega a 700 euros y ya ni puedo ir al teatro porque la entrada cuesta 60. Es una precariedad diaria. Así no se puede vivir"

Casi la mitad de los pensionistas en España no llega a los mil euros al mes. Es la realidad de 4 de cada 10 personas, y tiene rostro femenino:, ya que mujeres como María sufren una brecha salarial del 31% respecto a los hombres incluso tras la jubilación.
A mi lo que me parece raro es que sólo tenga 700 euros de pensión, pero no estoy puesto en cómo va ese tema así que no sé si es que no puede optar al IMV o cosas así.
La pensión se calcula de la cotización sin distinguir entre sexos.
La "brecha" en todo caso está en los trabajos que hacen.
Aún así, existen complementos de pensión especiales para mujeres, pero no para hombres con pensiones bajas.