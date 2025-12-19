·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7537
clics
El divertido momento de Giorgia Meloni al conocer al presidente de Mozambique
6282
clics
Un biólogo estalla contra Dabiz Muñoz: 'Quiero creer que es pura ignorancia, que no es maldad'
5847
clics
61 alternativas europeas a Google, X, Gmail, Chrome, Maps, DropBox, Google Drive, WhatsApp y otros servicios populares
3627
clics
Lo de las cajas de ahorro y el precio del pan
3309
clics
Intenso choque entre Alvise e Irene Montero en el Parlamento Europeo
más votadas
753
El Supremo condena a 'OKdiario' a indemnizar con 18.000 euros a Pablo Iglesias por la noticia falsa sobre los pagos de Venezuela
600
Muere un hombre de 82 años tras esperar 40 horas en Urgencias del Hospital del Mar de Barcelona
354
El comisario del caso de acoso a la doctora Pinto denuncia que López Madrid ha intentado sobornarle
628
China apoya petición de Venezuela de reunión urgente de la ONU
639
El cuento chino de Ayuso con la infrafinanciación: Madrid ha recibido 43.000 millones más del “dictador” Sánchez que de Rajoy
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
3
meneos
4
clics
María Guardiola alienta la idea del pucherazo en Extremadura tras 48 horas de silencio: “El derecho a votar se ha hurtado”
La presidenta extremeña, que no acudió anoche al último debate de campaña, dice que tampoco lo vio: “Me alegro de no haber estado”
|
etiquetas
:
maria guardiola
,
pp
,
pucherazo
,
trumpismo
,
extremadura
3
0
0
K
36
politica
3 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
3
0
0
K
36
politica
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
angelitoMagno
¿Pero a que viene sembrar dudas sobre unas elecciones que tiene ganadas?
3
K
52
#2
Herrerii
#1
Es deficiente mental
2
K
34
#3
ombresaco
lo que sorprende es que el pp presente a alguien que dijo que su palabra vale menos que los extremeños
www.cope.es/emisoras/extremadura/noticias/maria-guardiola-valor-palabr
1
K
25
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente