Guardiola saca la carta del pucherazo electoral y desaparece para no explicar los escándalos machistas en el PP extremeño

El robo en una oficina de Correos de 124 votos en un caso que la propia Guardia Civil califica de “delincuencia común” que, en realidad, buscaba dinero, es utilizado por los populares para cuestionar la democracia a dos días de las elecciones en Extremadura y tras conocerse la condena por maltrato al chófer de la presidenta y el encubrimiento del acoso del alcalde 'popular' de Navalmoral de la Mata