Guardiola saca la carta del pucherazo electoral y desaparece para no explicar los escándalos machistas en el PP extremeño

El robo en una oficina de Correos de 124 votos en un caso que la propia Guardia Civil califica de “delincuencia común” que, en realidad, buscaba dinero, es utilizado por los populares para cuestionar la democracia a dos días de las elecciones en Extremadura y tras conocerse la condena por maltrato al chófer de la presidenta y el encubrimiento del acoso del alcalde 'popular' de Navalmoral de la Mata

Ludovicio #1 Ludovicio
Que los populistas iban a usar ese caso para hacerse las víctimas estaba más que claro.

Y el desmentido es irrelevante. La gilipollez ya está sembrada y sus votantes lo repetirán.
XtrMnIO #2 XtrMnIO
Si ellos dicen que es pucherazo es que ellos mismos lo están haciendo.

Cientos de monjas ya están al acarreo de ancianos con el voto en la mano.
