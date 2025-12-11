edición general
María Corina Machado: «Venezuela ya está invadida por agentes rusos, iraníes, Hezbolá, Hamás y los cárteles de la droga»

La opositora al régimen de Nicolás Maduro asegura que tiene esperanzas de que su país sea «libre» La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz María Corina Machado, afirmó este jueves que su país «ya ha sido invadida» por agentes rusos, iraníes, grupos terroristas y carteles que operan libremente en connivencia con el «régimen» de Nicolás Maduro, por lo que instó a cortar el flujo de financiación que permite sostener un sistema de represión muy poderoso.

manbobi #2 manbobi *
Ha faltado ETA. Muy floja la golpista de la paz.
14 K 157
thorpedo #8 thorpedo
#2 espérate que lady pinganillos no le haga un homenaje como a Milei.
Total media Madrid es ya de los venezolanos que apoyan a esta "política"
2 K 35
#9 Khanbaliq
#2 Y PERRO SANXE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 K 19
enochmm #3 enochmm
Y ETA también :palm:
4 K 53
Mangione #4 Mangione
xD xD xD xD

Hay que reírse porque si no...  media
3 K 37
#1 bestiapeluda
María Corina y La Voz juntas no defraudan
2 K 24
karakol #7 karakol
Shame on you, Norway.
0 K 20
#5 Suleiman
La Ayuso venezolana.
1 K 16
makinavaja #10 makinavaja
¿Y de la CIA no hay ningún agente? Raro me parece.... :-D :-D :-D :-D
0 K 12
#11 chavi
Es una digna heredera de Guaidó...
0 K 12
lgg2 #6 lgg2
Y aun queda sitio para incluirla a ella...
0 K 8

