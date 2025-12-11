María Corina Machado: «Venezuela ya está invadida por agentes rusos, iraníes, Hezbolá, Hamás y los cárteles de la droga»  

La opositora al régimen de Nicolás Maduro asegura que tiene esperanzas de que su país sea «libre» La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz María Corina Machado, afirmó este jueves que su país «ya ha sido invadida» por agentes rusos, iraníes, grupos terroristas y carteles que operan libremente en connivencia con el «régimen» de Nicolás Maduro, por lo que instó a cortar el flujo de financiación que permite sostener un sistema de represión muy poderoso.