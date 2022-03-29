María Corina Machado recibirá la Llave de Oro de Madrid “por su compromiso con los derechos humanos y la democracia, siendo un símbolo universal”

La Llave de Madrid se entrega a todos los jefes de Estado que visiten la capital en visita oficial, así como a las personalidades que el gobierno municipal de turno considera merecen recibirla. Ha recordado Martínez-Almeida que otros poseedores son el príncipe heredero de Japón Naruhito, Carlos de Inglaterra o los papas Benedicto XVI y Juan Pablo II. Pero también, en clave venezolana, Juan Guaidó y Edmundo González.
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O se lo va a quedar como cuando se lo dieron a Putin?
Di tú que de lo malo se la retiraron con el voto en contra de Vox amp.elmundo.es/madrid/2022/03/29/62433439fc6c83ac3e8b45c8.html
Cómo la conocen Como no pueden cambiar lo mierdas que son a quienes defienden, les dan premios para tratar de cambiar la percepción del resto. Va a ser ungida con el don de la democracia y la humanidad