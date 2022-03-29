María Corina Machado recibirá la Llave de Oro de Madrid “por su compromiso con los derechos humanos y la democracia, siendo un símbolo universal”

La Llave de Madrid se entrega a todos los jefes de Estado que visiten la capital en visita oficial, así como a las personalidades que el gobierno municipal de turno considera merecen recibirla. Ha recordado Martínez-Almeida que otros poseedores son el príncipe heredero de Japón Naruhito, Carlos de Inglaterra o los papas Benedicto XVI y Juan Pablo II. Pero también, en clave venezolana, Juan Guaidó y Edmundo González.