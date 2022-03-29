edición general
7 meneos
6 clics
María Corina Machado recibirá la Llave de Oro de Madrid “por su compromiso con los derechos humanos y la democracia, siendo un símbolo universal”

María Corina Machado recibirá la Llave de Oro de Madrid “por su compromiso con los derechos humanos y la democracia, siendo un símbolo universal”

La Llave de Madrid se entrega a todos los jefes de Estado que visiten la capital en visita oficial, así como a las personalidades que el gobierno municipal de turno considera merecen recibirla. Ha recordado Martínez-Almeida que otros poseedores son el príncipe heredero de Japón Naruhito, Carlos de Inglaterra o los papas Benedicto XVI y Juan Pablo II. Pero también, en clave venezolana, Juan Guaidó y Edmundo González.

| etiquetas: maría corina machado , llave , oro , madrid
6 1 0 K 74 actualidad
13 comentarios
6 1 0 K 74 actualidad
Comentarios destacados:    
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso *
Otro premio que regalará a Trump?
O se lo va a quedar como cuando se lo dieron a Putin?
Di tú que de lo malo se la retiraron con el voto en contra de Vox amp.elmundo.es/madrid/2022/03/29/62433439fc6c83ac3e8b45c8.html
7 K 106
karakol #2 karakol
#1 Es de oro, ¿que crees? xD
0 K 20
Sergio_ftv #10 Sergio_ftv
#1 Madrí:  media
1 K 33
ipanies #6 ipanies
Hacerlo hace un año habría sido medio lógico bajo el punto de vista de los de la organización delictiva. Hacerlo ahora es simplemente estúpido... También muy propio de la organización delictiva :palm:
3 K 55
Supercinexin #7 Supercinexin
El PP de Madrid, siempre premiando a los mejores en sus respectivos campos.  media
3 K 50
Supercinexin #9 Supercinexin
#7 Aquí otro gallardonado, perdón, galardonado.  media
2 K 35
JuanCarVen #11 JuanCarVen
#9 Sólo les mueve el interés económico por lo que parece.
0 K 12
Verdaderofalso #12 Verdaderofalso
#9 otro  media
0 K 20
Un_señor_de_Cuenca #13 Un_señor_de_Cuenca
#9 Con poner la medalla que dio este gilipollas a Israel queda todo dicho. Nos avergüenza a todos los que vivimos en Madrid.
0 K 15
DDJ #5 DDJ *
“por su compromiso con los derechos humanos y la democracia"

Cómo la conocen xD xD Como no pueden cambiar lo mierdas que son a quienes defienden, les dan premios para tratar de cambiar la percepción del resto. Va a ser ungida con el don de la democracia y la humanidad xD
2 K 38
calde #8 calde
#5 Oye, que lleva ya mucho tiempo sin apoyar golpes de estado y sin pedir que bombardeen su propio país! Hay que que reconocerle el mérito!
0 K 17
HeilHynkel #3 HeilHynkel
Se va a poner celoso Trump.
0 K 20
#4 Sacapuntas *
Si me dan el mismo trofeo que a los que nombra Almeida en la entradilla, lo tiro al río Manzanares (la llave, que lo otro no me dejarian). :palm:
0 K 11

menéame