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Marc Abrahams, fundador de los ‘Nobel de broma’: “Los científicos en EE UU están muy enfadados. La gente está despertando”

Marc Abrahams, fundador de los ‘Nobel de broma’: “Los científicos en EE UU están muy enfadados. La gente está despertando”

Los prestigiosos Ig Nobel se trasladan a Suiza porque su fundador considera que ya no puede garantizar la seguridad de los premiados en Estados Unidos

| etiquetas: científicos , estados unidos , marc abrahams
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1 comentarios
10 2 0 K 184 ciencia
#1 Leclercia_adecarboxylata
A mí me aporta mucho más saber qué bacterias crecen en un agar sembrado con un peo que Maria Corina Machado.
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menéame