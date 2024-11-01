Las máquinas de vending de residencias y hospitales deberán incluir un 80% de alimentos saludables

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha anunciado que el Real Decreto para garantizar una alimentación saludable en hospitales y en residencias de mayores va a incluir la regulación de las máquinas de vending en estos centros, para que, al menos, el 80% de sus productos sean alimentos saludables. Las máquinas deberán ofrecer agua, fruta fresca, yogures sin azúcares, zumos, frutos secos, panes integrales, "toda una serie de opciones saludables que pasará a estar disponible en en centros de titularidad pública