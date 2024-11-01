edición general
Las máquinas de vending de residencias y hospitales deberán incluir un 80% de alimentos saludables

Las máquinas de vending de residencias y hospitales deberán incluir un 80% de alimentos saludables

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha anunciado que el Real Decreto para garantizar una alimentación saludable en hospitales y en residencias de mayores va a incluir la regulación de las máquinas de vending en estos centros, para que, al menos, el 80% de sus productos sean alimentos saludables. Las máquinas deberán ofrecer agua, fruta fresca, yogures sin azúcares, zumos, frutos secos, panes integrales, "toda una serie de opciones saludables que pasará a estar disponible en en centros de titularidad pública

Presi007
Que poca rentabilidad tendrán esas máquinas
1 K 30
XtrMnIO
Espero que dentro de ese 20% de alimentos no saludables estén las Panteras Rosas.
0 K 12
Forestalx
Si ya sufre uno en el hospital ahora a pastar en vez de poderse dar un chute de azúcar o sal ... :-(
0 K 10
troglodoto
el otro dia fui a sacar un sandwich vegetal de atun y lechuga, y me dijo hola, una manzana me dijo adios, mientras los bollicaos y los fosquitos no dijeron ni mu
0 K 10
DayOfTheTentacle
Para eso ya está la comida del hospital no?
0 K 8
Sandilo
Este tío es tonto.

Lo único que va a conseguir es molestar tanto a acompañantes como a enfermos obligándolos a salir del hospital para comprar algo de comer.

Con lo aburrido que es estar en un hospital y encima el iluminado este quiere obligar a la gente a comerse una manzana.

Menudo lumbreras.
0 K 7

