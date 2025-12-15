edición general
10 meneos
45 clics
El mapache que atracó la licorería de Virginia había cometido dos actos vandálicos similares en el pasado

El mapache que atracó la licorería de Virginia había cometido dos actos vandálicos similares en el pasado

Del ya tristemente famoso mapache que fue encontrado borracho junto al retrete tras irrumpir en una licorería de Virginia (EEUU) sale a la luz ahora su turbio pasado, con al menos dos golpes similares a sus espaldas. La agente que recogió al mapache en el retrete ha confesado: "En realidad era el tercer robo que cometía el animal", ha subrayado la agente de protección animal Samantha Martin. Ha estado en el estudio de kárate, y en un momento dado también irrumpió en el DMV [la oficina de matriculación de vehículos] y se comió algunos bocadillos

| etiquetas: mapache , licorería , reincidente , virginia , borracho
10 0 0 K 196 ocio
6 comentarios
10 0 0 K 196 ocio
#1 Leon_Bocanegra
Y sigue en libertad , así nos va.
Un Bukele mapache nos vendría bien.
2 K 26
TripleXXX #5 TripleXXX
#1 Ojo que sabe karate :troll:
0 K 8
skaworld #4 skaworld
Y a mayores de todo esto... desnudo... Q verguenza...
0 K 14
ur_quan_master #6 ur_quan_master
Próximamente secretario de estado o similar.
0 K 11
Elektr0 #3 Elektr0 *
No a los mapaches inmigrantes que nos traen delincuencia. Creo que el ICE va a deportarlo :troll:
0 K 10
DayOfTheTentacle #2 DayOfTheTentacle
hay que hacer algo con los delincuentes multireincidentes
0 K 8

menéame