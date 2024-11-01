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Mapa y radar de trenes en España | SpainTrainRadar

Mapa y radar de trenes en España | SpainTrainRadar

Mapa y radar de trenes en España en tiempo real. Trackea trenes de Cercanías, Media y Larga Distancia con una experiencia estilo FlightRadar24.

| etiquetas: mapa , radar , trenes , españa
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3 comentarios
9 2 0 K 172 tecnología
silvano.jorge #2 silvano.jorge
También está la aplicación de adif.
Muy buena para enterarte pronto de problemas en tu viaje.
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FunFrock #3 FunFrock
Y Adif sin saber donde estaban sus trenes siniestrados...
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#1 gadish
una linea Santiago-Lugo-Oviedo, y desde ahí hasta irún. joder qué maravilla sería poder venirme a europa via tren :-/
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menéame