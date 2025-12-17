“Si mañana nos dicen que hay que parar diez o veinte años, paramos”: la encrucijada de los cocineros frente a la escasísima angula

La especie, que se encuentra en una situación crítica, sigue siendo demandada por el cliente y sitúa al restaurante ante la responsabilidad de decidir si las sirve o no
Lo que pasa es que el señor Roig (todos en pie) le ha cambiado el nombre por Delicias de del mar Surimi Hacendado
De todas formas, no sólo es el problema de la depredación, sino de degradación de su entorno natural.
Si se pone la responsabilidad de no servirlas a los restaurantes individuales, el que no lo haga va a ver que su esfuerzo no sirve ya que el vecino está esquilmando y en 10 años no va a haber para nadie.
Lo mismo cuando te dice Javier Bardem que tu coche contamina mucho al bajarse de un jet para ir a presentar una película en la Revuelta
