“Si mañana nos dicen que hay que parar diez o veinte años, paramos”: la encrucijada de los cocineros frente a la escasísima angula

La especie, que se encuentra en una situación crítica, sigue siendo demandada por el cliente y sitúa al restaurante ante la responsabilidad de decidir si las sirve o no

#4 angar300
Yo llevo toda la vida sin comer angulas y he sobrevivido sin problemas...
#7 Daniel2000
#4 Yo las como todas las semanas ... las de Mercadona, congeladas ...

Lo que pasa es que el señor Roig (todos en pie) le ha cambiado el nombre por Delicias de del mar Surimi Hacendado
Ed_Hunter #9 Ed_Hunter
#4 están muy buenas, pero tampoco es ningún drama que se prohiba su captura, hay otras muchas cosas mucho más ricas.

De todas formas, no sólo es el problema de la depredación, sino de degradación de su entorno natural.
ChatGPT #3 ChatGPT
PARAD! Mañana no, HOY
antesdarle #2 antesdarle
“ y sitúa al restaurante ante la responsabilidad de decidir si las sirve o no.” Es algo que creo que no debería decidir ni el restaurante ni el cliente.
mono #1 mono
En una situación critica como está, no debería ser decisión del mercado. Deberían vedarla ya, y ya veremos hasta cuando
#5 EISev
Es la tragedia de los comunes

Si se pone la responsabilidad de no servirlas a los restaurantes individuales, el que no lo haga va a ver que su esfuerzo no sirve ya que el vecino está esquilmando y en 10 años no va a haber para nadie.

Lo mismo cuando te dice Javier Bardem que tu coche contamina mucho al bajarse de un jet para ir a presentar una película en la Revuelta
HeilHynkel #6 HeilHynkel
#5

Lo mismo cuando te dice Javier Bardem que tu coche contamina mucho al bajarse de un jet para ir a presentar una película en la Revuelta

¿te lo ha contado tu cuñao o lo has visto en una ordalía de anís del mono?
#10 EISev
#6 si quieres conversar me parece bien pero modera un poco la agresividad, cuñado, anís, siempre al borde del insulto directo pero escondiendo la manita para que sea el otro que se pique y se coma el strike.

No es mi estilo, y no tengo ganas de ese juego, ya me lo conozco.
