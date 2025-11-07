edición general
Mamdani elige mujeres y experiencia en la ruta al gobierno de Nueva York

El alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, optó por el cóctel anti Andrew Cuomo, su gran rival en las urnas, para hacer la ruta de transición al gobierno de la ciudad. Mamdani, de 34 años,socialista demócrata y musulmán,algo nunca visto en Gracie Mansión, se ha rodeado de cinco mujeres y gente experimentada procedente de otras administraciones locales o la federal.Su elección supone un giro radical,que atemoriza a los multimillonarios. El republicano Mike Johnson presidente del Congreso, lo calificó de “marxista que lleva a Nueva York????

Andreham #2 Andreham
Pero cómo va un yihadista comunista a elegir a mujeres y gente por su experiencia.

Deberá elegir a imanes y gente del partido que le baile el agua para ahorrarse la purga.

No? No?

Ay, que a lo mejor no es yihadista comunista... Nah, cómo se va a equivocar John Johnson o Johnson John. Algo estará tramando, como los chinos, que se hicieron los tontos 50 años para robarnos toda la tecnología y fábricas.
cocolisto #1 cocolisto
Sigue {0x1f449}
"Pero su primer paso consistió en buscar un efecto tranquilizador. Recurrió a nombres que han estado con los alcaldes Michael Bloomberg, Eric Adams, o Bill de Blasio e incluso en el ejecutivo de Joe Biden.

Frente a la acusación de pardillo, un equipo de veteranas en el servicio público.

Cuomo, que se ha mostrado tan mal perdedor como Donald Trump –los dos (mal) criados en el distrito neoyorquino de Queens– y ni se ha dignado en llamar para felicitar al joven rival (sí…   » ver todo el comentario
angelitoMagno #3 angelitoMagno
Este tío es musulmán como es musulmán el españolito medio "católico no practicante", que es católico por inercia y presión cultural pero para él la religión es algo secundario.

Es que hay que ser tontaco para decir que es yihadista o integrista, solo tienes que verle con su mujer, que ni siquiera sigue los preceptos musulmanes ortodoxos de vestimenta.
#4 DatosOMientes
Muy relevante saber qué tienen entre las piernas para el desempeño de sus funciones. Mejor saber qué tienen en la declaración de patrimonio.
