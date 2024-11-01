Los republicanos de Florida están furiosos porque los musulmanes están utilizando un programa de bonos destinado a impulsar el cristianismo (Eng)

Los mismos legisladores que votaron a favor de enviar fondos de los contribuyentes a escuelas cristianas privadas están entrando en pánico ahora que las escuelas musulmanas están participando en el programa y pidiendo el mismo trato de igualdad ante la ley aprobada por el gobierno de DeSantis
y cuando los grupos de padres llevaron la Biblia como libro que debía ser censurado por esos motivos los legisladores se echaron para atrás o tuvieron que tirar para adelante y censurarla, poniendo a todos los fanáticos en pie de guerra
Si, estas cosas me encantan