edición general
10 meneos
11 clics
Los republicanos de Florida están furiosos porque los musulmanes están utilizando un programa de bonos destinado a impulsar el cristianismo (Eng)

Los republicanos de Florida están furiosos porque los musulmanes están utilizando un programa de bonos destinado a impulsar el cristianismo (Eng)

Los mismos legisladores que votaron a favor de enviar fondos de los contribuyentes a escuelas cristianas privadas están entrando en pánico ahora que las escuelas musulmanas están participando en el programa y pidiendo el mismo trato de igualdad ante la ley aprobada por el gobierno de DeSantis

| etiquetas: republicanos , florida , escuelas , escuela cristiana , escuela musulmana , eeuu
9 1 0 K 130 actualidad
2 comentarios
9 1 0 K 130 actualidad
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso *
Esto es como cuando los republicanos aprobaron la censura de libros donde hubiera asesinatos, lenguaje vulgar, sexo, violaciones, mal lenguaje, vamos que eran woke…
y cuando los grupos de padres llevaron la Biblia como libro que debía ser censurado por esos motivos los legisladores se echaron para atrás o tuvieron que tirar para adelante y censurarla, poniendo a todos los fanáticos en pie de guerra xD

www.meneame.net/story/distrito-davis-utah-saca-biblia-escuelas-primari

www.meneame.net/story/escuelas-estado-republicano-utah-censuran-biblia

www.meneame.net/story/cuando-censura-resulta-contraproducente-distrito

Si, estas cosas me encantan xD
4 K 77
tul #1 tul
voluntad de su diosito, ahora a joderse por mongolicos
0 K 13

menéame