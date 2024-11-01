Macron y Merz habrían alertado que EE. UU. podría 'traicionar' a Ucrania y Europa en negociaciones de paz, según llamada filtrada por Der Spiegel

El canciller alemán, Friedrich Merz, y el presidente francés, Emmanuel Macron, habrían advertido al presidente ucranianio, Volodimir Zeleneski, sobre la posibilidad de que EE. UU. pudiera "traicionar" a Ucrania y a Europa durante los intentos de tregua que abandera, según una exclusiva de la revista alemana Der Spiegel. Los mandatarios de Francia y Alemania también dijeron que existe 'un gran peligro' para Ucrania sobre las exigencias rusas de cesiones territoriales.