Macron y Merz habrían alertado que EE. UU. podría 'traicionar' a Ucrania y Europa en negociaciones de paz, según llamada filtrada por Der Spiegel

El canciller alemán, Friedrich Merz, y el presidente francés, Emmanuel Macron, habrían advertido al presidente ucranianio, Volodimir Zeleneski, sobre la posibilidad de que EE. UU. pudiera "traicionar" a Ucrania y a Europa durante los intentos de tregua que abandera, según una exclusiva de la revista alemana Der Spiegel. Los mandatarios de Francia y Alemania también dijeron que existe 'un gran peligro' para Ucrania sobre las exigencias rusas de cesiones territoriales.
| etiquetas: macron , merz eeuu , ucrania , negociaciones
Me pregunto qué diferencia creen que existen entre trumpistas y putinistas para creerse tan diferentes entre sí.
Para traicionar a europa primero se creyeron que pillarian cacho de la guerra y por eso se dejaron volar el NordStream y han ido de pagafantas. Anda que no estaba claro desde el minuto uno. Por gilipollas