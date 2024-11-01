edición general
17 meneos
22 clics
Macron y Merz habrían alertado que EE. UU. podría 'traicionar' a Ucrania y Europa en negociaciones de paz, según llamada filtrada por Der Spiegel

Macron y Merz habrían alertado que EE. UU. podría 'traicionar' a Ucrania y Europa en negociaciones de paz, según llamada filtrada por Der Spiegel

El canciller alemán, Friedrich Merz, y el presidente francés, Emmanuel Macron, habrían advertido al presidente ucranianio, Volodimir Zeleneski, sobre la posibilidad de que EE. UU. pudiera "traicionar" a Ucrania y a Europa durante los intentos de tregua que abandera, según una exclusiva de la revista alemana Der Spiegel. Los mandatarios de Francia y Alemania también dijeron que existe 'un gran peligro' para Ucrania sobre las exigencias rusas de cesiones territoriales.

| etiquetas: macron , merz eeuu , ucrania , negociaciones
14 3 0 K 233 actualidad
19 comentarios
14 3 0 K 233 actualidad
Comentarios destacados:    
azathothruna #2 azathothruna
Y eso es noticia por?
5 K 82
Pertinax #3 Pertinax *
Sabiendo como sabemos que Putin metió mano para que Trump consiguiese la presidencia, no sorprende tanto. Vaya pareja de sádicos deleznables.

Me pregunto qué diferencia creen que existen entre trumpistas y putinistas para creerse tan diferentes entre sí.
5 K 68
pitercio #9 pitercio
Traicionar dicen... y tienen el ano soberano que les cabe el Nord Stream.
2 K 40
cocolisto #13 cocolisto
La única traición es la de las élites europeas hacia sus ciudadanos,conduciéndonos al la pobreza,el desmantelamiento de los servicios públicos y el belicismo.
1 K 31
Jakeukalane #5 Jakeukalane
Europa quiere que Ucrania pierda no solo lo que ha perdido ahora sino también Kramatorks, etc.
1 K 31
Cehona #17 Cehona
#5 ¿Kramatorks pertenece al Donbass?
0 K 13
Jakeukalane #18 Jakeukalane
#17 Kramatorsk*, disculpa. Sí, a Donetsk.
0 K 11
Nitanmal #1 Nitanmal
¡Sorpresón!
1 K 20
mmlv #4 mmlv
Son unos linces!
0 K 19
Gry #10 Gry *
Y en las "negociaciones de guerra". Hace ya tiempo que andan insinuando que va a haber una guerra entre Rusia y la UE sin la participación de los EEUU (más que para vendernos armas). :-P
0 K 18
#12 chavi
Por muchas vueltas que le den el Dombás será ruso si o si. O eso o nos vamos todos a la mierda
0 K 12
desastrecolosal #14 desastrecolosal
#12 Y los #kamaradas_tontovich de MNM se alegraran de ello
0 K 6
loborojo #16 loborojo
Solo es traición sí lo hace un aliado, considerar a EEUU aliado es absurdo
0 K 10
almadepato #19 almadepato
No lo dudes ni por un momento.
0 K 10
#11 pozz
Lo positivo que va a salir de esta ridicula administracion Trump, es que la siguiente adm va a tener que hacer sendos esfuerzos por compensar el desastre que va a dejar este inepto, por lo que beneficiara gratamente a la Union Europea... en caso contrario, seria un suicidio geopolitico que arrastrara un sin fin de problemas a los intereses de EEUU para el siguiente siglo.
0 K 8
karlos_ #15 karlos_
Me encanta como se van destapando las cosas. Hace un par de años USA y la EU no estaban en guerra y ahora son los que hacen negociaciones para la paz o se enfadan por no contar con ellos

Para traicionar a europa primero se creyeron que pillarian cacho de la guerra y por eso se dejaron volar el NordStream y han ido de pagafantas. Anda que no estaba claro desde el minuto uno. Por gilipollas
0 K 8
#8 rubencho
Europa equivale a Polonia a día de hoy.
0 K 7
#7 juanmaball
Que chororecha
0 K 7
security_incident #6 security_incident
Qué lumbreras. Premio Nobel para esos dos. Y un par de gramitos para el tren.  media
1 K 7

menéame