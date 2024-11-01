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Machado agasaja a Trump desde Madrid y certifica su rechazo a Sánchez y a la cumbre de Barcelona

Machado agasaja a Trump desde Madrid y certifica su rechazo a Sánchez y a la cumbre de Barcelona

En paralelo a la cumbre de líderes progresistas que se celebra en Barcelona, la opositora venezolana María Corina Machado ha marcado distancias con Pedro Sánchez y con los participantes de la IV Reunión en Defensa de la Democracia en una comparecencia desde Madrid. La líder, galardonada con el Premio Nobel de la Paz, ha criticado abiertamente el contenido y el posicionamiento del foro impulsado por el gobierno español, a la vez que ha elogiado el papel del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con quien ha asegurado que mantiene contactos

| etiquetas: corina machado , trump , madrid , sánchez , barcelona
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11 comentarios
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Comentarios destacados:      
Sabaoth #2 Sabaoth *
Esta señora demostró su capacidad de ser un felpudo. Lo que diga es totalmente irrelevante.
8 K 118
Atusateelpelo #3 Atusateelpelo
Estara dolida porque no la invitaron a la cumbre como presidenta de Venezuela... :troll:
6 K 88
pepel #8 pepel
A esta señora hay que enseñarle el camino de vuelta a su nido, o el de Génova 13.
1 K 36
#9 XXguiriXX
Vaya mamarracha.
1 K 31
A.more #5 A.more
Que ella solo se codea con fascistas. Que la democracia le da grima
1 K 29
#11 albx
El riego de agasajar a Trump es quedar aislado cuando cambie la administración, que va a cambiar. Recordarán a todos aquellos que dieron alas a Trump para hundir al país.
1 K 21
Lutin #1 Lutin
La cerda reunida con los cerdos en Madrid.
1 K 18
elgranpilaf #4 elgranpilaf
#1 Las moscas acuden a la mierda
3 K 50
#7 perej *
"¿Agasaja?
¿A un muñeco de Trump, a un holograma?, exactamente, ¿cómo y a quien agasaja?
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#6 diosmioporque
Es nadie, quizás nada..
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#10 pirat
Con esa mueca de Joker, no parece de fiar...
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menéame