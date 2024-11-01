Machado agasaja a Trump desde Madrid y certifica su rechazo a Sánchez y a la cumbre de Barcelona

En paralelo a la cumbre de líderes progresistas que se celebra en Barcelona, la opositora venezolana María Corina Machado ha marcado distancias con Pedro Sánchez y con los participantes de la IV Reunión en Defensa de la Democracia en una comparecencia desde Madrid. La líder, galardonada con el Premio Nobel de la Paz, ha criticado abiertamente el contenido y el posicionamiento del foro impulsado por el gobierno español, a la vez que ha elogiado el papel del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con quien ha asegurado que mantiene contactos