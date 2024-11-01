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Luis, el verdadero cantante de la familia Bárcenas que ha destrozado al PP, a Rajoy y a Cospedal

Luis, el verdadero cantante de la familia Bárcenas que ha destrozado al PP, a Rajoy y a Cospedal

Rajoy alucinó cuando vio que Bárcenas tenía el contenido de las entradas y salidas de dinero de la caja B anotadas en papel, ojo que alucinó porque lo anotaba… no porque lo hiciera (ironía modo on). La declaración del extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, ha demostrado que si hay alguien en esa familia que sabe cantar como los ángeles, con todos mis respetos para Willy, es él y no su hijo. Si mítica fue su declaración durante la instrucción del caso Gürtel ante el juez Pablo Ruz donde aseveró que M. Rajoy era Mariano Rajoy, y que éste

| etiquetas: luis , bárcenas , destrozado , pp , rajoy , cospedal
14 5 0 K 204 corruPPción
6 comentarios
14 5 0 K 204 corruPPción
Asimismov #2 Asimismov
Con menos indicios que ,M. Rajoy han condenado al FGE Ortiz. Quién tiene un juez tiene un tesoro ¿Verdad que si GªCastellon?
3 K 46
javibaz #1 javibaz
Hasta que no salgan sentencias, no ha destrozado a nadie.
1 K 23
josde #3 josde
#1 Pero al ex juez Garcia Castellon le ha dejado ya con el culo al aire con sus sentencias
2 K 33
#5 Leon_Bocanegra
Uy si, están destrozadisimos Rajoy y la otra sinvergüenza. No pueden dormir por las noches.
0 K 13
#6 luckyy
No me explico la actitud de Willy en su ataque a la izquierda con lo que ha vivido con la derecha y sabiendo su comportamiento mafioso ni como Antena 3 blanquea a la carcunda como el mismo Willy y la nietisima Federica
0 K 12
#4 malarte
Lo que fue mítica es la instrucción de Garcia Castellón en la Kitchen ( la trama parapolicial del Ministerio del Interior para espiar a Luis Bárcenas y sustraerle documentación comprometedora para el PP) y como trató desesperadamente que no le salpicara a M. Rajoy impidiendo que las acusaciones pudieran siquiera preguntar, imágenes que pasaran a la posteridad como ejemplo de lo que no debe ser un juez.
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menéame