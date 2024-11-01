Luis, el verdadero cantante de la familia Bárcenas que ha destrozado al PP, a Rajoy y a Cospedal

Rajoy alucinó cuando vio que Bárcenas tenía el contenido de las entradas y salidas de dinero de la caja B anotadas en papel, ojo que alucinó porque lo anotaba… no porque lo hiciera (ironía modo on). La declaración del extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, ha demostrado que si hay alguien en esa familia que sabe cantar como los ángeles, con todos mis respetos para Willy, es él y no su hijo. Si mítica fue su declaración durante la instrucción del caso Gürtel ante el juez Pablo Ruz donde aseveró que M. Rajoy era Mariano Rajoy, y que éste