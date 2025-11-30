La lucha del PP para defender el honor del zumo de naranja natural 100% exprimido ante la “infinidad de campañas de desinformación”  

La formación popular propone un programa nacional para reivindicar las virtudes del zumo 100% exprimido frente a titulares sensacionalistas y ‘fake news’ digitales. El zumo de naranja natural 100% exprimido es un viejo conocido del desayuno español, que lleva toda la vida compartiendo protagonismo con el café con leche y las tostadas. Pero, ahora, según el Partido Popular, este rico alimento está siendo víctima de una oleada de fake news. Por eso, el partido de Alberto Núñez Feijóo ha registrado en el Congreso una proposición no de ley para....
Si, como las naranjas que me venden en el supermercado de origen de Sudáfrica, Egipto, Marruecos o Argentina
Recuerdos de pequeño, la mejor leche que he probado, la leche "del día" de Soria, iba todos los días a por un litro.
Cuando me trajeron la tostada, con pan de molde completamente empapada e inconsistente, comprendí lo de la cara del camarero (la misma que puse yo al ver aquel esperpento).
Ala, me voy a la cama que estoy mayor.
Esto no va de defender al agricultor español , ni defender al del bar, ni de defender a una buena naranja española, esto va de defender a la gran multinacional que compra las naranjas marroquis y africanas a precio de saldo para venderlas a precio de oro.
Pero como dice #16, está gente siempre tiene una sucia intención detrás... no lo hacen por la salud de los niños de hoy en día, sino por las cuentas de los grandes empresarios que venden "zumos exprimidos" en brick.