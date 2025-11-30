La lucha del PP para defender el honor del zumo de naranja natural 100% exprimido ante la “infinidad de campañas de desinformación”  

La formación popular propone un programa nacional para reivindicar las virtudes del zumo 100% exprimido frente a titulares sensacionalistas y ‘fake news’ digitales. El zumo de naranja natural 100% exprimido es un viejo conocido del desayuno español, que lleva toda la vida compartiendo protagonismo con el café con leche y las tostadas. Pero, ahora, según el Partido Popular, este rico alimento está siendo víctima de una oleada de fake news. Por eso, el partido de Alberto Núñez Feijóo ha registrado en el Congreso una proposición no de ley para....