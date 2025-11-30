edición general
La lucha del PP para defender el honor del zumo de naranja natural 100% exprimido ante la “infinidad de campañas de desinformación”

La formación popular propone un programa nacional para reivindicar las virtudes del zumo 100% exprimido frente a titulares sensacionalistas y ‘fake news’ digitales. El zumo de naranja natural 100% exprimido es un viejo conocido del desayuno español, que lleva toda la vida compartiendo protagonismo con el café con leche y las tostadas. Pero, ahora, según el Partido Popular, este rico alimento está siendo víctima de una oleada de fake news. Por eso, el partido de Alberto Núñez Feijóo ha registrado en el Congreso una proposición no de ley para....

Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
protegiendo así a los productores
Si, como las naranjas que me venden en el supermercado de origen de Sudáfrica, Egipto, Marruecos o Argentina xD
Antipalancas21 #3 Antipalancas21
No es una noticia del Mundo Today, Feijoo esta muy preocupado por el zumo de naranja que nos venden y que no es verdadero. Este es un tema muy serio para los populares. Tanto, que han pedido al Gobierno que combata los bulos que “alertan sobre supuestos riesgos para la salud, sin base científica sólida”, y que ponga en marcha un programa nacional de promoción para devolver la reputación del zumo recién exprimido. xD xD xD xD
Lord_Cromwell #4 Lord_Cromwell
#3 Es como las tostadas con mantequilla que te dan una pastilla de margarina. :wall:
Antipalancas21 #7 Antipalancas21
#4 En Soria si pides tostada, te ponen una pastilla de mantequilla de verdad, made in Soria.
Lord_Cromwell #8 Lord_Cromwell
#7 Siempre la mantequilla es lo más natural, saludable y nutritivo.
Ultron #10 Ultron
#7 La última vez que estuve por allí, los desayunos de "La York" habían bajado enteros su calidad. No sé cómo estará ahora.

Recuerdos de pequeño, la mejor leche que he probado, la leche "del día" de Soria, iba todos los días a por un litro.
Antipalancas21 #11 Antipalancas21
#10 La York tiene nombre pero calidad la justa y ademas precios caros, se aprovecha donde esta situada.
#12 MPR
#7 en Málaga una vez pedí en un bar una tostada de tomate, el camarero puso una cara extraña, como si le estuviera pidiendo alguna cosa rara.

Cuando me trajeron la tostada, con pan de molde completamente empapada e inconsistente, comprendí lo de la cara del camarero (la misma que puse yo al ver aquel esperpento).

Ala, me voy a la cama que estoy mayor.
Antipalancas21 #13 Antipalancas21
#12 Y yo también, desastres hay en todos lados. xD
#5 Pivorexico *
La naranja completa es mucho más sana que el zumo , y el aporte de fibra ayuda con las cagadas .
#9 diablos_maiq
#5 pues Feijoo debe de comer muchas por lo visto
alfema #6 alfema
Siempre he leído que no se aconseja tomar mucho zumo de fruta de manera habitual, porque de esta forme eliminamos la fibra de la fruta que ayuda a una asimilación mejor de los azúcares que contiene, cosa que no ocurre si tomamos sólo el zumo.
Ashark #14 Ashark
#6 Correcto, el zumo no es malo, lo malo es tirar el resto. Cuando haces caldo de carne en cambio no la tiras, hay muchas maneras sabrosas de aprovechar lo que queda.
johel #16 johel *
"zumo de naranja natural 100% exprimido" El que solo con ese fragmento del titular no se huela que ppox esta sacandole la cara a las grandes empresas y multinacionales, que se lea el articulo.
Esto no va de defender al agricultor español , ni defender al del bar, ni de defender a una buena naranja española, esto va de defender a la gran multinacional que compra las naranjas marroquis y africanas a precio de saldo para venderlas a precio de oro.
calde #19 calde
Huele a naftalina a quilómetros. "Es que ahora ya ni un zumo te puedes tomar..."

Pero como dice #16, está gente siempre tiene una sucia intención detrás... no lo hacen por la salud de los niños de hoy en día, sino por las cuentas de los grandes empresarios que venden "zumos exprimidos" en brick.

:wall: :ffu: :wall: :ffu:
#15 Emotivo
Al zumo le falta la fibra, como al PP, por eso no tiene sentido votarle.
Arzak_ #18 Arzak_
Probablemente algún buen samaritano de la mafia del PP ya tiene previsto dar un pelotazo con la importación de contenedores de insulina. 8-D
Kantinero #17 Kantinero
El honor del zumo de naranja, esta gente el único honor que tiene lo lleva en la cartera.
meroespectador #20 meroespectador
El zumo de naranja exprimido tiene una cantidad de azucar enoorme, es mejor comer la naranja con toda su pulpa para que al absorción sea progresiva acompañada de la fibra de la fruta.
