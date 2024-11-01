edición general
Lucas, sobrepasado, lanza una petición desesperada a Andy: "Yo no soy ningún monstruo"

Este sábado, el equipo de ¡Vaya fama! se ha trasladado al domicilio de Lucas para conocer cómo se encuentra el gaditano tras los últimos acontecimientos. El artista ha dejado ver su tristeza y se ha mostrado completamente sobrepasado por la situación en la que se está viendo envuelto. Lucas ha calificado de "bullying" lo que tanto él como su familia han estado viviendo en el último año. "Se están pasando unas líneas rojas que son falsas, son todas mentira. No sé por qué esto hacia mi persona, hacia mi familia y sobre todo hacia mí".

Comentarios destacados:    
#8 mam23
me huele a mi que esto no termina bien.
4
#9 elgranpilaf
#8 Me da en la nariz que no
6
#16 obmultimedia
#9 Es lo que tiene pasarse de la raya.
3
#10 scalvo
#7 #8 tiene narices lo que decís..
3
#6 poxemita
No es EMT.
3
#7 OrialCon_Darkness
Oye, que igual que su parienta se fuera ayer a la tele a hablar (cobrando)... Pues tampoco era buena idea, no? xD
2
#1 Mixtape96
Me pregunto si esta es la versión cañí del melodrama de Oasis y los hermanos Gallagher... :roll:
1
#3 mikhailkalinin
#1 Salieri y Mozart, no te jode :troll:
1
#12 mariopg
este es el juan muñoz de cruz y raya
1
#11 Dragstat
No los conozco por el nombre, y no se le distingue bien en la foto, ¿cuál de los dos es ese?
0
#13 Asimismov
#11 es irrelevante quien sea Andy o quien sea Lúcas.
0
#17 mam23
#11 antes uno era delgado, ahora parecen gemelos, salvo por la napia.
0
#14 Deviance
"No soy un monstruo, aunque lo parezca" ..... :roll: xD :troll:
0
#4 ChatGPT
mira que me jode, pero aún prefiero estas "noticias" que las de política ... Meneo!
0
#18 MIrahigos
Habría que saber si alguna vez se pasó de la raya.
0
#5 maldia
The Elephant Man (1980) Soy un ser humano
youtu.be/LtRjSwjbyU4?si=OlSzotFurCN7nJuZ
0
#2 Tiranoc
A mi con esta historia que les ha pasado, se me están despejando las dudas de quién era Andy y quién Lucas, ahora se ve más claro.
0
#15 Malinois
#2 Andy, cani. Lucas, nariz
1

