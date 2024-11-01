Lucas, sobrepasado, lanza una petición desesperada a Andy: "Yo no soy ningún monstruo"

Este sábado, el equipo de ¡Vaya fama! se ha trasladado al domicilio de Lucas para conocer cómo se encuentra el gaditano tras los últimos acontecimientos. El artista ha dejado ver su tristeza y se ha mostrado completamente sobrepasado por la situación en la que se está viendo envuelto. Lucas ha calificado de "bullying" lo que tanto él como su familia han estado viviendo en el último año. "Se están pasando unas líneas rojas que son falsas, son todas mentira. No sé por qué esto hacia mi persona, hacia mi familia y sobre todo hacia mí".
