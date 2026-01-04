Lorena, dueña de una cafetería: "Necesito facturar al menos 470 euros diarios para no perder dinero"

Uno de los aprendizajes clave ha sido entender qué se gana y qué no en una cafetería. Aunque el café es el producto estrella de cara al cliente, no es el más rentable. Cada taza tiene un coste aproximado de 55 céntimos y se vende a 1,80 euros. "El margen es mucho más pequeño de lo que la gente imagina", reconoce...
De ese margen tienen que salir los gastos fijos (luz, alquiler, calefacción si procede, sueldos, ...)
Además el coste del café sin esos costes fijos no parece que sean 55c sino menos.
Bueno, si te llamas Ayuso, igual salen de ahí.
Hace años oí a un hostelero que decía que donde hay verdaderos beneficios es en las tapas, que te pueden costar unos 20 ó 30 céntimos y las vendes por 2 ó 3 euros.
En la botella de vino, que te cuesta 6 euros y vendes cada copa por 2 euros parece, según ellos, que el beneficio no merece la pena.
En este país faltan más profesores de matemáticas, que los porcentajes de los beneficios parece que no se nos dan bien.
lo que dice es ridiculo si dice que un 40% le parece justo y un 55% perfecto....
Otra cosa es que venda el café a 80c, pero no estamos en 2005.
Además calcularlo sobre el precio de venta es la forma de medir la rentabilidad sobre facturación o hacer los descuentos a clientes.
Así si vende un café 1,80 y lo compra a 0,55 (muy improbable por ser altísimo ese precio) tiene un margen del 70%. (Ahí faltaría incluir caculos de IVA tanto de comprar como de venta)
Dice que es una cafetería de especialidad y lo vende a 1.80€ en Barcelona? No me lo creo
Hace años nos confesó el dueño de un bar que si por el fuera, solo vendía botellines de agua y cafés con leche.
Ahí no sé que margen tienen, pero hace un montón de años, era muy alto.
Vamos, que ni de coña. Otra cosa es que se quiera retirar en 10 años.
El artículo no parece malo, la mujer no se queja, habla de gastos y de ingresos...
Lo que me parece una barbaridad es la inversión inicial de la que habla (crédito +ahorros)...