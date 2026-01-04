edición general
Lorena, dueña de una cafetería: "Necesito facturar al menos 470 euros diarios para no perder dinero"

Uno de los aprendizajes clave ha sido entender qué se gana y qué no en una cafetería. Aunque el café es el producto estrella de cara al cliente, no es el más rentable. Cada taza tiene un coste aproximado de 55 céntimos y se vende a 1,80 euros. "El margen es mucho más pequeño de lo que la gente imagina", reconoce...

MoñecoTeDrapo
pues lo ha debido contar mal o algo: el margen de un café que cuesta 55c y se vende a a 1,80€ sería de un 227 por 100.
HeilHynkel
#4

De ese margen tienen que salir los gastos fijos (luz, alquiler, calefacción si procede, sueldos, ...)
MoñecoTeDrapo
#6 Para comparar dan el margen de los dulces, del 40/50 por 100. ?(
Además el coste del café sin esos costes fijos no parece que sean 55c sino menos.
Acabose
#6 Qué putada, siempre he pensado que los gastos corrientes eran por cuenta del espíritu santo.
HeilHynkel
#26

Bueno, si te llamas Ayuso, igual salen de ahí.
eshu
#6 Si en tu casa un café espresso te sale por unos 30 céntimos, en los 55 quede los que habla Lorena estarán ya incluidos esos gastos fijos.

Hace años oí a un hostelero que decía que donde hay verdaderos beneficios es en las tapas, que te pueden costar unos 20 ó 30 céntimos y las vendes por 2 ó 3 euros.

En la botella de vino, que te cuesta 6 euros y vendes cada copa por 2 euros parece, según ellos, que el beneficio no merece la pena.

En este país faltan más profesores de matemáticas, que los porcentajes de los beneficios parece que no se nos dan bien.
diablos_maiq
#4 supongo que se referirá al margen absoluto, no al relativo. Si no, como dices, no tiene sentido.
eugeniodl
#4 La diferencia es que tú sabes contar y calcular y Lorena sólo quiere dar pena.
meneandotela
#4 el coste de un café es inferior a los 55 céntimos (café solo).
marcotolo
#4 yo tampoco entiendo de que se queja esta señora con lo del cafe, aun poniendo el coste a 1 euro en lugar de 0,55, el margen seria de casi 45%
lo que dice es ridiculo si dice que un 40% le parece justo y un 55% perfecto....
MoñecoTeDrapo
#14 pensando un poco, creo que puede faltar un cero en el margen de los dulces y galletas, que cuesten sobre 50c y los venda a unos 3€ para un margen de un 500 por 100 aprox.
marcotolo
#16 si, seria lo unico que tendria sentido la verdad, pero entonces el cafe seria un producto necesario para llegar a esos margenes al igual que cohocolates y demas, ya que poca gente se comera los bollos y galletas a pelo, e intentar que todos tus productos te rindan mas de un 400% lo veo muy ambicioso
MoñecoTeDrapo
#18 si, pero el discurso tendría algo de sentido, aunque, de todos modos, un 200 por 100 no sé si sería un margen "más pequeño de lo que la gente se cree"
Otra cosa es que venda el café a 80c, pero no estamos en 2005.
marcotolo
#20 en hosteleria la verdad no se como funciona, se que tiene que ser amplio por que son precios mas pequeños, en piezas metalicas nosotros jugamos con entre un 30% y 50% realmente, instalaciones y fabricaciones aparte, por lo que me parece estratosferico ese margen
yarkyark
#4 Normalmente el margen de beneficio se calcula sobre el precio de venta no sobre el precio de compra. Calcularlo sobre el de compra es el margen de recargo.

Además calcularlo sobre el precio de venta es la forma de medir la rentabilidad sobre facturación o hacer los descuentos a clientes.

Así si vende un café 1,80 y lo compra a 0,55 (muy improbable por ser altísimo ese precio) tiene un margen del 70%. (Ahí faltaría incluir caculos de IVA tanto de comprar como de venta)
topecb
#4 Pienso igual que tú, algo falla, si gasta 1.500€ al mes en café, y le cuesta 0,55€ cada taza, eso son ~2.727 cafés al mes, a 1.80€, es decir 4.900€ en ventas de café (3.400€ al mes después de descontar la materia prima, claro que hay que meterle los gastos)
Dice que es una cafetería de especialidad y lo vende a 1.80€ en Barcelona? No me lo creo
colipan
Capitalismo amija... Si no te llega es que no es rentable tú negocio
Rogue
Tengo un amigo con un bar y me dice, que con lo que vende de cafés de las 6 am a las 10 am, podría cerrar el bar.
HeilHynkel
#5

Hace años nos confesó el dueño de un bar que si por el fuera, solo vendía botellines de agua y cafés con leche.
Seat127
#8 y cañas (sin tapa, eso sí), el margen ahí es espectacular.
HeilHynkel
#11

Ahí no sé que margen tienen, pero hace un montón de años, era muy alto.
Asimismov
#5 #8 yo tengo un conocido que vivía bien dando desayunos, almuerzos y comidas en un bar de polígono y cuando vio las orejas al lobo en 2012, vendió y puso una heladería. Ahora vive mejor trabajando de marzo diciembre.
YSiguesLeyendo
es una "cafetería de especialidad" y en BCN, ¿todos nos hemos creído que cobra sólo 1.80 por el café, en serio?
pepel
Yo pago el café a 1'50€ y viven 6 personas del negocio. (Cierran los domingos, un mes de vacaciones, y fiestas o puentes locales.
YSiguesLeyendo
... La repostería, en cambio, marca la diferencia. Las galletas caseras dejan alrededor de un 40% de beneficio, mientras que algunos productos de bollería alcanzan márgenes del 55%. "Sin la parte dulce, el negocio no saldría", admite.
MPPC
Yo acabo de descubrir que el agua moja, soy un lince :troll:
Chuache_cientifico
470 €/día, abriendo 22 días al mes, son 10340€/mes. Que sí, que hay gastos importantes en materias primas, energía, etc. ¿Pero en serio me quieren hacer creer que tienen que entrar 10340€ para que sea rentable? Que el producto se compra al por mayor y sale mejor que en el súper, y la energía sí, será más gasto que una casa, pero no es una proporción tan grande (básicamente luz y lo que consuma la cocina y/o la máquina de café).

Vamos, que ni de coña. Otra cosa es que se quiera retirar en 10 años.
Pacman
Cosa que debería haber tenido en cuenta en su plan de negocio, antes de abrir
Sigo_intentandolo
Todo depende de los costes fijos (alquiler fundamentalmente) y el crédito inicial que te puede arruinar si hiciste unos cálculos no realistas.

El artículo no parece malo, la mujer no se queja, habla de gastos y de ingresos...
Lo que me parece una barbaridad es la inversión inicial de la que habla (crédito +ahorros)...
Martillo_de_Herejes
Mis suegros tuvieron un bar de barrio de los de toda la vida, de los de bocata y caña a las 7-8 de la mañana; mi mujer les ayudaba cuando podía, y siempre han dicho que lo que más margen daba de beneficios en el bar eran los cafés y las cervezas.
