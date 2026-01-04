Lorena, dueña de una cafetería: "Necesito facturar al menos 470 euros diarios para no perder dinero"

Uno de los aprendizajes clave ha sido entender qué se gana y qué no en una cafetería. Aunque el café es el producto estrella de cara al cliente, no es el más rentable. Cada taza tiene un coste aproximado de 55 céntimos y se vende a 1,80 euros. "El margen es mucho más pequeño de lo que la gente imagina", reconoce...