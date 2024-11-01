edición general
Llegar a la vida adulta puede ser agotador: hay universidades que ofrecen clases a la generación Z sobre cómo enfrentarse a la vida

Entrar en la vida adulta se puede hacer complicado, tras la adolescencia y.... según publica Jeux Video, hay universidades que han decidido ofrecer cursos que ayudan en este tránsito: cocinar comida saludable, montar un mueble, cambiar un neumático, limpiar eficazmente el baño, planchar la ropa...

YSiguesLeyendo #7 YSiguesLeyendo
el origen está en las familias que dimiten de sus responsabilidades y pretenden que se lo haga todo el Estado. a esos padres y madres es a los que había que internar y reformar... todo lo demás no funciona y llega muuuuy tarde
#4 cocococo
Lo malo es que ahora mismo hay gente con 40 y hasta 50 años que piensa que todavía es adolescente, niñatos con cuerpos de adultos.
neo1999 #6 neo1999
#4 Puede que escueza un poco lo que voy a decir pero desde que soy padre veo a otros padres y alucino.
Padres y madres de cuarenta y tantos que dan más prioridad a jugar a videojuegos que a mantener unas mínimas condiciones de orden y limpieza en sus "hogares", que tiran de abuelos reventados para todo y van a comer siempre que pueden a sus casas porque "no les da la vida". A mi entender, jetas que no han madurado.
mente_en_desarrollo #2 mente_en_desarrollo
¿Planchar la ropa? ¿Eso qué es?

Ya cuesta entender que el cesto de ropa sucia no es un sitio donde echas ropa y mágicamente acaba doblada en tu armario, como para que se inventen conceptos.
Kantinero #3 Kantinero
Todo eso te lo tenían que haber enseñado tus padres en la pre-adolescencia
oliver7 #1 oliver7
El caso es sacar cuartos, no vaya a ser que se estén quedando sin alumnos. La FP les va a comer la tostada durante un tiempo a algunas facultades.
Elbaronrojo #5 Elbaronrojo
¿Montar un mueble? ¿Pero se puede llegar a ser tan inútil como para no seguir unas sencillas instrucciones y usar una llave allen o un destornillador? Ya aprender a hacer la compra.....Aquí ya salio una noticia de que los hay que no saben hacerla y había una que se llevó el salmón entero porque no sabia que podías pedir un trozo y otro que la receta le ponía veinte gramos de queso y pidió eso. xD

Venga ya, las circunstancias obligan. Yo tuve que aprender a cocinar, rastrear las ofertas cual maruja a fin de mes, poner la lavadora, tender la ropa para planchar lo imprescindible y aprender a doblarla, coser un botón o un bolsillo roto.....cosas que te hacen falta en el día a día.
