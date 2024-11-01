Llegar a la vida adulta puede ser agotador: hay universidades que ofrecen clases a la generación Z sobre cómo enfrentarse a la vida

Entrar en la vida adulta se puede hacer complicado, tras la adolescencia y.... según publica Jeux Video, hay universidades que han decidido ofrecer cursos que ayudan en este tránsito: cocinar comida saludable, montar un mueble, cambiar un neumático, limpiar eficazmente el baño, planchar la ropa...
| etiquetas: vida adulta , degradación , educación , involución
Padres y madres de cuarenta y tantos que dan más prioridad a jugar a videojuegos que a mantener unas mínimas condiciones de orden y limpieza en sus "hogares", que tiran de abuelos reventados para todo y van a comer siempre que pueden a sus casas porque "no les da la vida". A mi entender, jetas que no han madurado.
Ya cuesta entender que el cesto de ropa sucia no es un sitio donde echas ropa y mágicamente acaba doblada en tu armario, como para que se inventen conceptos.
Venga ya, las circunstancias obligan. Yo tuve que aprender a cocinar, rastrear las ofertas cual maruja a fin de mes, poner la lavadora, tender la ropa para planchar lo imprescindible y aprender a doblarla, coser un botón o un bolsillo roto.....cosas que te hacen falta en el día a día.