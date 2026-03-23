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Llega el 'índice del TACO' para anticipar en el mercado los giros de Donald Trump

Llega el 'índice del TACO' para anticipar en el mercado los giros de Donald Trump

Desde que el líder republicano llegó a la Casa Blanca en enero de 2025, ya son varias las ocasiones en las que ha dado marcha atrás a diversas iniciativas ante la reacción negativa del mercado. De ahí la generalización del acrónimo TACO: Trump siempre se acobarda, por sus siglas en inglés. Anticipar esos volantazos es clave para no cometer el error de vender antes de tiempo; o para comprar si los precios han corregido y se avecina un vuelco de opinión en la Casa Blanca.

| etiquetas: trump , taco , mercado , bolsa
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2 comentarios
9 2 0 K 129 actualidad
HeilHynkel #2 HeilHynkel
Si activas el servicio de notificaciones de este índice ... ¿Es el TACO BELL? :roll:
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millanin #1 millanin
Esta vez los del mundo today no me la cuelan.
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menéame