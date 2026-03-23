Llega el 'índice del TACO' para anticipar en el mercado los giros de Donald Trump

Desde que el líder republicano llegó a la Casa Blanca en enero de 2025, ya son varias las ocasiones en las que ha dado marcha atrás a diversas iniciativas ante la reacción negativa del mercado. De ahí la generalización del acrónimo TACO: Trump siempre se acobarda, por sus siglas en inglés. Anticipar esos volantazos es clave para no cometer el error de vender antes de tiempo; o para comprar si los precios han corregido y se avecina un vuelco de opinión en la Casa Blanca.