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¿Por qué la llamamos “policía patriótica” cuando es una policía política?

En España tendemos a tranquilizarnos rápido. Nos gusta pensar que determinadas prácticas pertenecen a otros países, a otros tiempos, a regímenes que identificamos sin dificultad porque llevan etiquetas evidentes: Gestapo, Stasi, KGB. Aquí, en cambio, nos repetimos, hay instituciones sólidas, controles, garantías. Una democracia homologable. Por eso incomoda tanto hablar de lo que durante años se ha venido llamando la “policía patriótica”, porque llamarla por su nombre, policía política, podría hacer que pensemos en la gravedad

| etiquetas: policía patriótica , policía política , pp , kitchen , villarejo
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13 comentarios
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Comentarios destacados:    
Andreham #1 Andreham
Se la llama así igual que se llama a la dictadura franquista un "período de extrema placidez".

Es un sarcasmo silivino muy de intelectual que por desgracia el ciudadano medio no pilla y se queda con "bueno si es patriótica lo harían por el bien del país".

Quizá esté mal enfocado, pero cuando llega cierto punto, sólo te queda ser un poquito snob y sentirte superior, por tu propio bien mental.
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emmett_brown #10 emmett_brown
#1 Y por lo mismo que al bando rebelde de la guerra civil se le llamo bando "nacional".
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Deviance #13 Deviance
#1 "sarcasmo sibilino".... queda mejor yo creo.
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MiguelDeUnamano #7 MiguelDeUnamano
No es que un caso de corrupción por motivos económicos no sea un problema, pero creo que todos estaremos de acuerdo en que para la democracia, que se use a la policía para proteger los intereses del partido en el poder es, con diferencia, mucho más grave que un caso de corrupción.

Al final, lo más preocupante no es solo lo que ocurrió, sino lo que no ha ocurrido después. No ha habido una depuración completa de responsabilidades ni una sensación clara de cierre.

Precisamente porque no…   » ver todo el comentario
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#9 rystan
Sí. Es la policía política de siempre, al servicio del poder.

El poder, en España quedó en manos del ejército al acabar la guerra civil. Desde entonces esto no ha cambiado. Lo que le llaman democracia es una capa de maquillaje. El poder hace deja hacer eso de las elecciones y permite que los polítcios manden algo y roben para ser compensados, pero interviene cuando lo desea.
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Mauro_Nacho #5 Mauro_Nacho *
Al llamarla patriótica de crear un relato que resulte aceptable para la gente, te están vendiendo que es una policía que se ha creado para defender los intereses del estado aunque se cometan ilegalidades, pero el hecho es que no se defiende el estado, están defendiendo unos intereses particulares en contra de los intereses generales.
Quien controla el relato y el lenguaje acaba haciendo que aquello que es negativo para el PP acaba siendo aceptado sin problemas.
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pepel #12 pepel
Qué es Patria, para que o quien sirve. No hay como nadar en conceptos que otros nos imponen.
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#4 TOTEMICO
Son muchas las razones para que el PP hubiera sido ilegalizado. Su curriculo de picias, artimañas, delitos y corrupciones varias hubiera sido suficiente para que ya no existiese pero en este país amamos la infamia, aplaudimos a los sinvergüenzas y justificamos a los delincuentes. ¡Así nos va!
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XtrMnIO #11 XtrMnIO *
Ni eso, Policía Corrupta, o Policía Mafiosa.
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reithor #2 reithor
Se le llama así para honrar a Evaristo páramos: ¡un patriota, un idiota!
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Veelicus #3 Veelicus
Es que hay que llamarlos, la policia podrida, o la policia traidora, o la policia a sueldo, o la policia huntada... pero patriotica, precisamente es lo ultimo que es.
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Nube_Gris #6 Nube_Gris *
Ni una cosa ni la otra: es la policía del PP, porque son ellos quienes les mandan y a quienes obedecen.

Por favor, que venga algún juez de la UE (en España va a ser imposible) y que declare ilegal primero y que procese por sus crímenes después a esa banda de malhechores y asesinos.

Se adueñan de la policía, se adueñan de los medios, se adueñan del relato, se adueñan de la verdad y nunca les pasa nada.
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#8 TOTEMICO
España de pandereta,
de chorizos con poltrona,
de la estirpe más ladrona
aunque la culpa es de ETA.

España de la bragueta,
de la curia que se encona
y al abusado arrincona
y al abusón parapeta.

España de policía
"patriota" de pacotilla
que traiciona cada día

a esa España más decente,
que da a la ley la puntilla
persiguiendo al inocente.
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menéame