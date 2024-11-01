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Se llama CSEL, cuesta 10.000 dólares y es el aparato que permitió a Estados Unidos encontrar a su piloto derribado en Irán sin delatarlo

Se llama CSEL, cuesta 10.000 dólares y es el aparato que permitió a Estados Unidos encontrar a su piloto derribado en Irán sin delatarlo

Este aparato forma parte del equipo estándar de muchas misiones aéreas de riesgo y está diseñado para situaciones extremas de supervivencia.

| etiquetas: csel , irán
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14 comentarios
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Comentarios destacados:    
josde #10 josde
Cuantos mas han caído por salvar a ese piloto, que dijeron que estaba muy grave, eso no lo dice ninguna noticia.
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cromax #12 cromax
#10 Si han caído iraníes no cuentan ni como personas para los gringos. Si fueran palestinos ni te digo. :troll:
Si son americanos no lo vas a saber y si el piloto está muerto dirán que murió a posteriori.
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#13 Juez_Falcone
#10 pues por ejemplo lo dicen en esta misma noticia
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#14 CrudaVerdad
#10 como la película "salvando al soldado Ryan" que mueren varios soldados para salvarlo y al final, en la vejez, el tío tuvo una vida del montón.
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pitercio #6 pitercio *
Publicidad de paratos. En breve por 29,90 en Aliexpress. En vez de cifrar para Trampas te lo cifrará para Winnie The Pooh.
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pitercio #9 pitercio
Lo habrían encontrado gratis si se hubiese quedado en su casa en Wisconsin tomando una cerveza.
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Kasterot #2 Kasterot
Un katxarro "MANIFICO".
Dos aviones de 100 millones , y 6 helicópteros derribados.
Por 10000€ y "salvar" a un jambo.
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Tx4 #1 Tx4
Han mostrado fotos del "piloto rescatado" ya?
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#3 capitan.meneito
#1 está sano y salvo pilotando de nuevo.  media
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Escafurciao #11 Escafurciao *
#3 que va, ahora está de baja por estrés laboral.
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Metabarón #7 Metabarón
Saldrá en la próxima película.
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Solinvictus #5 Solinvictus
10000 € más dos aviones y un par de helicópteros serán unos 10010 € según el cambio
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#4 RuBCN
antes 20minutos ponía noticias entre propaganda. ahora mezcla propaganda escrita entre propaganda clickbait :-)
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flyingclown #8 flyingclown
#4 El titular es todo lo contrario al clickbait, no puede dar mas información.
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menéame