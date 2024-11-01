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Se llama CSEL, cuesta 10.000 dólares y es el aparato que permitió a Estados Unidos encontrar a su piloto derribado en Irán sin delatarlo
Este aparato forma parte del equipo estándar de muchas misiones aéreas de riesgo y está diseñado para situaciones extremas de supervivencia.
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csel
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irán
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relacionadas
#10
josde
Cuantos mas han caído por salvar a ese piloto, que dijeron que estaba muy grave, eso no lo dice ninguna noticia.
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K
20
#12
cromax
#10
Si han caído iraníes no cuentan ni como personas para los gringos. Si fueran palestinos ni te digo.
Si son americanos no lo vas a saber y si el piloto está muerto dirán que murió a posteriori.
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#13
Juez_Falcone
#10
pues por ejemplo lo dicen en esta misma noticia
0
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#14
CrudaVerdad
#10
como la película "salvando al soldado Ryan" que mueren varios soldados para salvarlo y al final, en la vejez, el tío tuvo una vida del montón.
0
K
11
#6
pitercio
*
Publicidad de
paratos
. En breve por 29,90 en Aliexpress. En vez de cifrar para Trampas te lo cifrará para Winnie The Pooh.
0
K
19
#9
pitercio
Lo habrían encontrado gratis si se hubiese quedado en su casa en Wisconsin tomando una cerveza.
0
K
19
#2
Kasterot
Un katxarro "MANIFICO".
Dos aviones de 100 millones , y 6 helicópteros derribados.
Por 10000€ y "salvar" a un jambo.
0
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13
#1
Tx4
Han mostrado fotos del "piloto rescatado" ya?
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12
#3
capitan.meneito
#1
está sano y salvo pilotando de nuevo.
10
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#11
Escafurciao
*
#3
que va, ahora está de baja por estrés laboral.
0
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8
#7
Metabarón
Saldrá en la próxima película.
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#5
Solinvictus
10000 € más dos aviones y un par de helicópteros serán unos 10010 € según el cambio
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7
#4
RuBCN
antes 20minutos ponía noticias entre propaganda. ahora mezcla propaganda escrita entre propaganda clickbait
0
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6
#8
flyingclown
#4
El titular es todo lo contrario al clickbait, no puede dar mas información.
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9
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14
comentarios)
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Si son americanos no lo vas a saber y si el piloto está muerto dirán que murió a posteriori.
Dos aviones de 100 millones , y 6 helicópteros derribados.
Por 10000€ y "salvar" a un jambo.